Faizler indi, BES’in getirisi arttı

Garanti BBVA Emeklilik Genel Müdürü Burak Ali Göçer, 2019’da emeklilik fonlarının BES katılımcısına ortalama yüzde 28.2 kazandırdığını söyledi. Enflasyonun yüzde 11.8 olduğu dönemde fonların yüksek getirisine dikkat çeken Göçer, getirinin nedeninin Merkez Bankası’nın faiz indirimlerini 2019 yılında da devam ettirmesi olduğunu kaydetti. Göçer, bunun da sabit getirili fonların kazancına pozitif yansıdığını ifade ederek, “Yılın son çeyreğinde BIST 100’ün yukarı yönlü ivme kazanmasıyla hisse senedi fonu yüksek bir kazanç elde etmişti. BIST100, yüzde 25.3 getiri sağlarken, Garanti BBVA Emeklilik hisse senedi fonu yüzde 38 getiri sağlayarak, piyasanın da üstünde kazanç sağladı” dedi.

FONLARA DEMİR ATIYORLAR

Burak Ali Göçer, BES’in, 16. yılına girmesi ile birlikte katılımcıların birikimlerinin büyüdüğüne, getirilerin öneminin arttığına değinerek, şunları söyledi: “Sisteme yeni giren bir katılımcının fonlarını, ödediği tutarlar büyütürken; uzun süredir sistemde bulunan katılımcının fonlarının artmasında getirilerin önemi çok büyük oluyor. Fonları büyütmenin bir yolu da fonları değiştirmek. Katılımcıların daha ürünü alırken seçtikleri fonlara demir attıklarını, fonlarını değiştirmediklerini görüyoruz. Bu durumda büyük beklentiye girmemek lazım. Getirileri artırmak için fon dağılım değişiklik haklarını kullanabilir, fonların taşıdığı enstrümanları detaylı inceleyerek kendi kendilerine işlem yapabilirler. Bunu yapabilecek bilgisi ve vakti olan katılımcı sayısının sınırlı olduğunu tahmin ediyoruz. Geçtiğimiz yıl şirket olarak fonlar konusunda yönlendirme ve fonlarıyla ilgili görüşme yaptığımız kitleyi büyütmeyi hedeflemiştik. Bir önceki yıla göre bu hizmeti sunduğumuz katılımcı sayısını yüzde 73 artırmayı başardık. Yüzbinlerce müşterilerimiz 2019’un en iyi getiri performansından faydalandı”

SEÇMEKTE ZORLANIYORLAR

Göçer, katılımcıların emeklilik fonlarının seçiminde zorlandığını, bunun için de geçen sene Smart Fon’u kurduklarını belirterek, Smart Fon’un; piyasa koşullarına uygun yatırım araçlarını portföyünde bulundurup, ihtiyaca göre oranlarını değiştiren esnek akıllı bir fon olduğunu vurguladı. Göçer, “Müşterilerimizin sürekli piyasaları takip etmelerine, fonlarını değiştirmelerine gerek kalmıyor; düzenli birikime odaklanabiliyorlar. Fonlarını büyütmek isteyen katılımcılarımıza sunduğumuz diğer bir seçenek ise Fon Koçu. Fon Koçu, önce risk grubuna bakıyor, o profile uygun fonları belirliyor. Bunun için de katılımcılarımız sadece üç dakikalık bir anket dolduruyor. Yıl içinde ekonomik değişimler olduğunda katılımcılarımızı, ‘Fon Koçu’nun risk profiliniz için sunduğu fonlar değişti’ şeklinde bilgilendiriyoruz.” dedi.

Toplamda 80 bine yakın katılımcının Fon Koçu’ndan faydalandığına dikkat çeken Göçer, Fon Koçu’nun fon tercihlerinin getirisinin de iyi olduğunu belirterek, “2019 yılında net mevduat getirisi yüzde 16.5 ve enflasyon getirisi yüzde 11.8 iken Fon Koçu’nun 4 risk grubunun getirileri yüzde 23.7 ile yüzde 34.9 arasında gerçekleşti” şeklinde konuştu.

HİSSE FONLARI YÜZDE 36.9 KAZANDIRDI

Burak Ali Göçer, 2019’da hisse senedinin diğer fonların üzerinde performans sergileyerek yüzde 36.9 getiri sağladığını belirterek, şunları söyledi: “Yüksek getiri sağlayan diğer fonlarda ise; değişken fon yüzde 25, kamu dış borçlanma fonu yüzde 23.6, para piyasası fonu ise yüzde 21.6 getiri ile ön sırada yer alıyor. Sektöre baktığımızda, BES katılımcılarının en çok değişken fonları tercih ettiğini görüyoruz. Değişken fonlar 2019 yılında katılımcısına yüzde 25 getiri sağladı. Garanti BBVA Emeklilik olarak ise katılımcı sayısındaki en fazla artış altın fonumuzda oldu ve 2019 yıl getirisi sektörün üzerinde bir oranla yüzde 32 olarak gerçekleşti.”

2020’DE DE DEVAM EDECEK

2020’de emeklilik fonlarının getirileri hakkında da bilgi veren Göçer, şunları söyledi: “2020’de Türkiye ekonomisinde faizlerin gerileyeceğini ve alternatif yatırım enstrümanlarında da pozitif getirilerin devam edeceğini düşünüyoruz. BES katılımcılarımız yatırım sepetlerinde de çeşitliliğe gitmeye devam edecek ve sabit getirili enstrümanların yanı sıra hisse senedi, altın ve dış borçlanma araçları fonlarına da katılımcıların ilgisi devam edecektir.”