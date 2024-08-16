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Faizi düşürdü vadeyi uzattı

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#DAP Gayrimenkul Geliştirme#Yeni Levent Modern#Faiz
Faizi düşürdü vadeyi uzattı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 16, 2024 07:00

DAP Gayrimenkul Geliştirme imzası ile hayata geçen Yeni Levent konut projesinin ikinci etabı Yeni Levent Modern, özel ödeme imkanları ile satışa çıktı.

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Kampanya hakkında bilgi veren DAP Gayrimenkul Geliştirme Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Yılmaz, “Yeni Levent projemizin ikinci etabı olan ve country yaşama modern bir bakış açısı getiren Yeni Levent Modern’de de avantajlı bir kampanya başlattık. Yeni Levent Modern’e özel kampanyamızda, 60 ay vadeli yüzde 1.53 faiz oranlı ya da 120 ay vadeli yüzde 1.99 faiz oranlı banka kredisi ile şehrin tam merkezinde ve doğanın içinde yaşama fırsatı sunuyoruz” diye konuştu.

Faizi düşürdü vadeyi uzattı

‘EN GÜVENLİ YATIRIM’

Kampanyanın gayrimenkul yatırımını erteleyenler için önemli bir açılım sağlayacağını dile getiren Yılmaz, “Piyasada nitelikli konuta ihtiyaç sürüyor ve gayrimenkul hali hazırda en güvenli yatırım aracı olmaya devam ediyor. Yeni Levent Modern’de başlattığımız bu özel ödeme kolaylığı da gayrimenkule yatırım için çok önemli bir fırsat sunuyor. Ayrıca Emlak Konut’un başlattığı ‘Güvenli Yatırım Güvenli Gelecek’ kampanyasına da dahil olduk. Dileyen yatırımcılarımız Emlak Konut’un bu özel kampanyasından yararlanarak Yeni Levent Modern’de ev sahibi olabilecek” ifadelerini kullandı. 

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Emlak Konut’un ‘Güvenli Yatırım Güvenli Gelecek’ kampanyası çerçevesinde; vade farksız ödeme seçeneğinde yüzde 25 peşinat, 6, 12 ve 24’üncü aylarda üç ara ödeme ile ev sahibi olmak mümkün. Emlak Konut kampanyasının bir diğer seçeneğinde ise konut satış bedelinin yüzde 50’si peşin ödenirken, iki yıl ödeme yapılmıyor. İki yılın sonunda ise yüzde 1.29 vade farkıyla kalan tutarın tamamı ödeniyor.

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#DAP Gayrimenkul Geliştirme#Yeni Levent Modern#Faiz

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