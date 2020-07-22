Faizde değişiklik beklenmiyor

Para Politikası Kurulu (PPK) perşembe günü (23 Temmuz) toplanacak. Piyasada genel beklenti faize dokunulmayacağı ve pas geçileceği yönünde. Tera Yatırım Ekonomisti Enver Erkan, Merkez Bankası’nın faiz oranlarını sabit tutmasını beklediklerini belirterek, “Reel faiz oranları, enflasyondaki son artıştan sonra negatif pozisyonunu daha da derinleştirdi. Haziran ayında enflasyon, yüzde 12.6 seviyesine yükseldi. Merkez Bankası açısından da enflasyon görünümünde ortaya çıkan kısa vadeli yükseliş ve belirsizlik durumu, son toplantıda, faiz oranlarını sabit tutmasına dayanak oluşturdu. Aynı koşulların 23 Temmuz PPK toplantısı öncesinde de geçerliliğini koruduğunu düşünüyoruz” dedi. Faizlerdeki düşüşün getirdiği kredi genişlemesiyle beraber artan tüketimin talep kaynaklı fiyat artışlarını ortaya çıkardığına dikkat çeken Erkan, “Aynı zamanda nihai fiyatlarda yönetilen/yönlendirilen fiyatlarla, vergi artışlarının da etkisi var. Enflasyon belki ilerleyen aylarda baz etkisiyle biraz gerileyecek, ancak fiyatlar artış eğiliminde. Gevşeme döngüsünde Merkez Bankası açısından ilave yer açılması için enflasyonun baz etkisinden bağımsız, genel eğilimi içinde bir düşüş görünümüne kavuşması ve beklentileri de aşağı çekecek bir düşüş belirtisi göstermesi gerekiyor. Merkez Bankası’nın Temmuz 2019’dan beri devam ettirdiği faiz indirim döngüsünde sona yaklaştığını düşünüyoruz” değerlendirmesini yaptı.