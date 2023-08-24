Faiz kararı sonrası dolar, altın, euro ve BİST'te son durum...

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Merkez Bankası parasal sıkılaştırma adımlarına devam ediyor. Enflasyonu düşürmek için hamlede bulunan Merkez Bankası politika faizini 750 baz puan artırarak yüzde 25'e çıkardı.

Merkez Bankası'nın faizi hızlı artırması sonrasında dolar 27.27 lira seviyelerinden 25,25 liraya kadar geriledi ve yüzde 7'yi aşkın düşüş gerçekleşti.

Dolardaki düşüşe paralel olarak euro da 29,7379 liradan 27,3386 liraya geriledi ve kayıp yüzde 8'i aştı

Altın fiyatlarında da gerileme görüldü. Gram altın döviz kurlarındaki gerilemenin etkisiyle 1684 liradan 1576 liraya kadar düştü ve kayıp yüzde 6,41 olarak gerçekleşti.

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BORSA İSTANBUL SATICILI SEYREDİYOR

BİST güne yüzde 0,61 oranında yükselişle 7648 puandan başladı. Açılışta 332 hisse yükselirken 63 hisse düştü.

BİST faiz kararının ardından banka hisselerine gelen alımla birlikte yüzde 3.35 oranında primle 7872 puana yükselse de kalıcı olmadı ve şu sıralar yüzde 1'e yakın kayıpla 7549 puandan işlem görüyor.