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Ekonomi
Haber Giriş: 28.08.2020 - 07:00 | Son Güncelleme:

Faiz ekonomisinden hizmet ekonomisine

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Faiz ekonomisinden hizmet ekonomisine
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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, toplanan her 100 TL verginin, 85.2 TL’sinin toplumun refahı için kullanıldığını açıkladı.

Twitter’dan açıklama yapan Bakan Albayrak, şu ifadeleri kullandı: “2002 yılında toplanan her 100 TL verginin sadece 14.3 TL’si vatandaşlarımıza hizmet için harcanırken artık toplanan her 100 TL verginin 85,2 TL’si sağlık, eğitim ve altyapı başta olmak üzere toplumun refahı için kullanılıyor. Faiz ekonomisinden hizmet ekonomisine geçiş budur.”

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