Faiz değişmedi: Politika faizi sabit tutuldu kredilerde yeni tedbir sinyali geldi

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Merkez Bankası nisan toplantısında da faizi sabit tuttu. Yılın başından itibaren yapılan toplantılarda faize dokunulmadı. Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısı sonrası yapılan açıklamada, yatırım kredileri de dahil olmak üzere kredilerin büyüme hızı ve amacına uygun kullanımın finansal istikrar açısından önemine dikkat çekilerek, “Bu çerçevede Kurul, makroihtiyati politika setinin güçlendirilmesine karar vermiştir” denildi.

Merkez Bankası nisan toplantısında da faizi sabit tuttu. Yılın başından itibaren yapılan toplantılarda faize dokunulmadı. Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısı sonrası yapılan açıklamada, yatırım kredileri de dahil olmak üzere kredilerin büyüme hızı ve amacına uygun kullanımın finansal istikrar açısından önemine dikkat çekilerek, “Bu çerçevede Kurul, makroihtiyati politika setinin güçlendirilmesine karar vermiştir” denildi.

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GIDADAKİ BELİRSİZLİKLER

Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu başkanlığında toplanan PPK sonrası yapılan açıklamada, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 14 düzeyinde sabit tutulmasına karar verildiği belirtildi. Açıklamada, etkisi sürmekte olan jeopolitik risklerin, küresel ve bölgesel iktisadi faaliyet üzerindeki aşağı yönlü riskleri canlı tuttuğu ve belirsizliklerin artmasına yol açtığına dikkat çekilerek, “Küresel gıda güvenliğindeki belirsizlikler, emtia fiyatlarındaki yüksek seyir, enerji başta olmak üzere bazı sektörlerdeki arz kısıtlarının daha da belirgin hale gelmesi ve taşımacılık maliyetlerindeki yüksek seviye uluslararası ölçekte üretici ve tüketici fiyatlarının artmasına yol açmaktadır. Yüksek küresel enflasyonun, enflasyon beklentileri ve uluslararası finansal piyasalar üzerindeki etkileri yakından izlenmektedir” denildi.

Gelişmiş ülke merkez bankalarının artan enerji fiyatları ve arz-talep uyumsuzluğuna bağlı olarak enflasyonda görülen yükselişin beklenenden uzun sürebileceğini değerlendirdiğine değinilen açıklamada, “Bu çerçevede, iktisadi faaliyet, işgücü piyasası ve enflasyon eklentilerinde ülkeler arasında farklılaşan görünüme bağlı olarak gelişmiş ülke merkez bankalarının para politikası iletişimlerinde ayrışma gözlenmekle birlikte, merkez bankaları destekleyici parasal duruşlarını halen sürdürmekte, varlık alım programlarını azaltarak devam ettirmektedir” değerlendirmesi yapıldı.

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MAKROİHTİYATİ SETİ GÜÇLENDİRİLECEK

Açıklamada, kapasite kullanım seviyeleri ve diğer öncü göstergelerin yurt içinde iktisadi faaliyetin, bölgesel farklılıklar ortaya çıksa bile dış talebin giderek artan olumlu etkisiyle güçlü seyrettiğine işaret ettiğine değinilerek, cari işlemler dengesinde enerji fiyatlarından kaynaklanan risklerin devam ettiği kaydedildi. Cari işlemler dengesinin sürdürülebilir seviyelerde kalıcı hale gelmesinin, fiyat istikrarı için önem arz etttiğine dikkat çekilen açıklamada, “Kurul, uzun vadeli Türk lirası yatırım kredileri de dâhil olmak üzere kredilerin büyüme hızı ve erişilen finansman kaynaklarının amacına uygun şekilde iktisadi faaliyet ile buluşmasının finansal istikrar açısından önemli olduğunu değerlendirmiştir. Bu çerçevede Kurul, makroihtiyati politika setinin güçlendirilmesine karar vermiştir” denildi.

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BARIŞ ORTAMINA ATIF



PPK açıklamasında enflasyonda yakın dönemde gözlenen yükselişte; jeopolitik gelişmelerin yol açtığı enerji maliyeti artışları, ekonomik temellerden uzak fiyatlama oluşumlarının geçici etkileri, küresel enerji, gıda ve tarımsal emtia fiyatlarındaki artışların oluşturduğu güçlü negatif arz şoklarının etkili olmaya devam ettiği belirtildi. Geçen ay yapılan açıklamada da yer alan barış ortamına atıfın tekrar yer aldığı açıklamaya şöyle devam edildi:

“Kurul, sürdürülebilir fiyat istikrarı ve finansal istikrarın tesisi için atılan ve kararlılıkla sürdürülmekte olan adımlar ile birlikte, küresel barış ortamının yeniden tesis edilmesi ve enflasyonda baz etkilerinin de ortadan kalkmasıyla dezenflasyonist sürecin başlayacağını öngörmektedir. Bu çerçevede Kurul, politika faizinin sabit tutulmasına karar vermiştir. Alınmış olan kararların birikimli etkileri yakından takip edilmekte ve bu dönemde fiyat istikrarının sürdürülebilir bir şekilde kurumsallaşması amacıyla TCMB’nin tüm politika araçlarında kalıcı ve güçlendirilmiş liralaşmayı teşvik eden geniş kapsamlı bir politika çerçevesi gözden geçirme süreci devam etmektedir.”

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AVRUPA FAİZİ SABİT TUTTU



Avrupa Merkez Bankası (AMB), nisan ayında beklentilere paralel olarak faiz oranlarını değiştirmedi. Ana refinansman faizini yüzde 0, marjinal fonlama imkanını yüzde 0.25 ve mevduat faizini eksi yüzde 0.50’de tutan banka, varlık alımlarının gelecek aylarda biteceği taahhüdünü yineledi. Koronavirüse yakalandığı için toplantıya çevrimiçi katılan AMB Başkanı Christine Lagarde, enflasyonda yukarı yönlü risklerin artarken; büyüme görünümünde aşağı yönlü risklerin yükseldiğini ifade etti. Lagarde, “İlk çeyrekte büyüme, pandemi önlemleri nedeniyle zayıf bir etki gösterdi ve savaş da yeni tıkanıklıklara neden oldu. Enerji maliyetlerinin kısa vadede yüksek kalacağını tahmin ediyoruz. Enerji ambargosu ekonomiyi oldukça etkileyecektir. Farklı enerji portföyüne sahip olmak en doğru yaklaşım olacak. Yüksek enflasyonun temel nedeni hâlâ enerji olsa da Avrupa Merkez Bankası, mevcut belirsizliğe karşı çok dikkatli. Varlık alım programının 3. çeyrek içinde ne zaman sonlanacağını henüz tartışmadık ancak önce varlık alım programı tamamlanacak, belli bir süre sonra faiz artışına gidilecek. Bu süre bir hafta da olabilir, birkaç ay da olabilir” açıklamasını yaptı. Avrupa Merkez Bankası Başkanı Lagarde, Euro Bölgesi’nin ABD’den farklı olduğunu belirterek, henüz sıkılaşmayı konuşmanın erken olduğunun altını çizdi.