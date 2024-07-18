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Faiz beklentisi altını destekliyor

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#Altın#Emtia#Fiyat
Faiz beklentisi altını destekliyor
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 18, 2024 08:52

Altın fiyatları, ABD'nin faiz indirme beklentisi dahilinde yükseliş yaşıyor.

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ABD'de faizin düşmesi için öncü olan enflasyon rakamlarının düşük gelmesi yatırımcıları heyecanlandırdı. Fed'in faiz indirimiyle birlikte altın fiyatlarının yükseleceği beklentisi altına olan talebi artırdı.

Ons altın güne 2458 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 2457 dolar, en yüksek de 2469 dolar seviyesi görüldü. Şu sıralar 2468 dolardan işlem görüyor.

Gram altın güne 2613 liradan başladı. Gün içinde en düşük 2611 lira, en yüksek de 2628 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 2626 liradan işlem görüyor.

Kapalıçarşı'da gram altın 2627 liradan alınırken 2669 liradan satılıyor.

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#Altın#Emtia#Fiyat

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