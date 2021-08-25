Fahiş kira artışı isyan ettirdi

KENTSEL dönüşümle başlayan, koronavirüs salgını, üniversitelerin açılması, yabancıların Türkiye’deki konut talebi ile fahiş rakamlara ulaşan kira fiyatları tüketicinin cebini yakıyor. İstanbul Emlakçılar Odası Başkanı Nizameddin Aşa, Anadolu Ajansı’na yaptığı açıklamada, şu anda İstanbul’da kiralarda ciddi artış olduğunu belirterek, artış oranlarının bölgesel bazda değiştiğini ifade etti. Aşa, şunları kaydetti: “Anadolu Yakası’nda Kadıköy, Bostancı, Göztepe gibi semtlerde yüzde 50-60’lara varan, hatta daha fazla artış var. 1-2 sene önce 3 bin TL’ye bulduğunuz evi, şu anda 4-5 bin TL’den aşağı bulamıyorsunuz. 3+1 evler zaten uçmuş durumda, 7 bin TL, 8 bin TL, 10 bin TL diye gidiyor.”

2 YILA TERSİNE DÖNER

Kiralardaki fahiş artışların önce kentsel dönüşümle başladığına dikkat çeken Aşa, “Merkez ilçeler bu artıştan o bölgelerdeki kadar etkilenmedi ama Avcılar’da 1.000 TL’lik ev, 2 bin 500 TL’ye çıktı, Suadiye’de, Bostancı’da kiralar 4-5 bin TL’ye çıktı ki bu bahsettiğim fiyatlar 2 artı 1 evler için geçerli. İnsanlar ev bulmak için bu sefer yakın semtlere gitmeye başladı. Bu sefer o semtlerde de kiralar yükseldi. Salgın dolayısıyla memleketine giden bazı aile ve öğrenciler dönüşe başladı. Üniversite sonuçlarıyla birlikte de bir talep oluştu. Yabancılar geliyor, onlar da piyasayı yükseltti. Hepsi üst üste gelince birkaç sebepten dolayı şu anda böyle bir tablo ortaya çıktı.” Aşa, “Bir anda ev arayışına giren 50-60 bin hanenin, kentsel dönüşümden dolayı 1.5-2 seneye kadar inşaatları tamamlanmış olacak, onlar kendi evlerine dönecek. Bu sefer boşta evler kalacak, kapasite artışı yaşanacak, yani bu artışlar en fazla 2 yıl devam eder. Bu bir furyaydı. Bundan sonra aynı şekilde kiralarda üst üste yükselme görmeyiz. Yıl sonundan sonra bir duraksama yaşarız, 1.5-2 yıla kadar da tablo tersine döner” dedi.



ÇOK ŞİKÂYET GELİYOR

Tüketiciler Derneği (TÜDER) Genel Başkanı Levent Küçük de kira artışlarındaki yükselişe dikkati çekerek, kendilerine bu konuda çok sayıda şikâyet geldiğini anlattı. Kiralarda özellikle bazı bölgelerde fahiş fiyat artışı olduğunu vurgulayan Küçük, şunları kaydetti: “Ev sahipleri TÜFE kuralına uymuyor, daha da arttırmak istiyor ve çeşitli bahanelerle mevcut kiracıyı çıkarıp daha yüksek kirayla evlerini kiraya vermek istiyor. Mevcut kiracıların, tüketicilerin karşılaştığı en büyük sorun bu. Burada mutlaka bir denetime ve gözetime ihtiyaç var.” Gelen göçlerle birlikte konut talebinin artması sonucu mevcut konutların ihtiyaca yanıt veremediğini, buradan kaynaklanan bir artış olduğunu aktaran Küçük, sebeplerin tamamı birleştiğinde ciddi bir şikayet yoğunluğunun kendilerine geldiğini söyledi.

ORTALAMA YÜZDE 26

ŞU anda eskisi kadar yeni inşaat yapılmadığını, bunun da artışlara etkisi olduğunu belirten Nizameddin Aşa, artışların bölge bölge değiştiğini, verilere göre Türkiye genelinde ortalama kira artış oranının yüzde 26 olduğunu söyledi. Bölgesel bazda son bir yılda artışların yüzde 100’lere vardığı semtler bulunduğunu aktaran Aşa, “Bunun dışında yeni kiralamada yüzde 50-60’lara varan artışlar görüyoruz. Bunun yanı sıra şu anda kiracıyı çıkarıp daha yüksek fiyattan vermek isteyen bazı mal sahipleri var, böyle bir hakları yok” diye konuştu. Kira zammının TÜFE’den fazla olamayacağını belirten Aşa, Türkiye genelinde de hemen hemen İstanbul ile benzer olaylar yaşandığını kaydetti.



HÜRRİYET GÜNDEME GETİRMİŞTİ

HAZİRAN ayında Hürriyet gazetesi kiralarda yaşanan yükselişi gündeme getirmişti. Emlak ofisleri son aylarda kimi ilçelerde kiralık ev talebine yanıt vermekte zorlandıklarını belirterek, “Kiralık ev piyasada çok az. En büyük sorun da İstanbul’da. Ev arayanlar emlak ofislerine isimlerini yazdırıp sıraya giriyor” ifadelerini kullanmıştı. Temmuz ayında gündeme getirdiğimiz haberde de hukukçular, ev sahiplerinin istediklerinde kiracılarını tahliye edemeyeceğini, ihtiyaç nedeniyle yapılan tahliyelerde evin 3 yıl başkasına verilemeyeceğini, aksi takdirde kiracıya tazminat ödeneceğini ifade etmişti.

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