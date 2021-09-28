Fahiş fiyata sözlü savunma

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Türkiye’de son dönemlerde en çok tartışılan konuların başında yükselen gıda fiyatları geliyor. Yetkililer de yaşanan fiyat artışlarını durdurmak ve fahiş zamların önüne geçmek için adımlar atıyor. Geçtiğimiz günlerde Ticaret Bakanı Mehmet Muş’un talimatıyla en yaygın şube ağına sahip olan 5 büyük zincir markette yumurtadan süte, makarnadan pirince, sebze ve meyveden temizlik malzemelerine kadar geniş bir yelpazedeki ürünlerde fahiş fiyat artışı yapılıp yapılmadığının tespiti için ticaret müfettişleri görevlendirildiği açıklanmıştı. Dün ise Rekabet Kurulu bir açıklama yaparak geçen yıl başlatılan soruşturma çerçevesinde marketlerin sözlü savunma vereceğini duyurdu. Kuruldan yapılan açıklamada COVID-19 salgını sürecinde, perakende gıda ve temizlik ürünleri ticareti ile iştigal eden zincir marketler ile bunların tedarikçileri konumunda olan üretici ve toptancı seviyesindeki teşebbüsler hakkında yürütülen soruşturmada sözlü savunma aşamasına geçildiği ve sözlü savunma toplantısının 27 Ekim’de yapılacağı duyuruldu. Sözlü savunma toplantısına dinleyici olarak katılmak isteyenlerin, toplantıyı online olarak takip edebilecekleri belirtilen duyuruda, bunun için Rekabet Kurumu web sitesindeki yönlendirmelere uygun olarak, toplantı saatine kadar katılım formunun doldurulması gerektiği bilgisi verildi.

SORUŞTURMA NEYİ KAPSIYOR

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Rekabet Kurulu’nun 7 Mayıs 2020 tarihli toplantısında aldığı karara göre aralarında zincir marketlerin de bulunduğu 29 teşebbüs hakkında 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’u ihlal edip etmediklerinin belirlenmesi amacıyla soruşturma başlatılmıştı. O dönem yapılan açıklamada şu ifadeler kullanılmıştı: “Hatırlanacağı üzere, kurum COVID-19 salgını başladığından beri fiyat artışları ve arz zincirindeki bir takım piyasa aksaklıklarına dair uyarılarda ve inceleme duyurularında bulunmuştu. Bu bağlamda, bugünkü kararın yaklaşık bir ayı bulan bir süre zarfında yapılan analizlere göre gıda ve temizlik/hijyen ürünlerinin üretim ve ticareti ile iştigal eden teşebbüslerden bazılarının özellikle fahiş fiyat artışı davranışlarının rekabet hukukunu ihlal eder nitelikte olabileceğine dair ciddi ölçüde kanaate varıldığı anlaşılmaktadır.”

ELEKTRONİK DEVLERİNE DE SORUŞTURMA AÇILDI

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REKABET Kurulu dün bir açıklama daha yaparak LG, Samsung, Arçelik, Bosch ile Samsung’un distribütörü Gürsel Kurumsal ve LG’nin distribütörü SVS Dayanıklı Tüketim Pazarlama şirketleri hakkında yürütülen ön araştırmanın soruşturmaya dönüştürülmesine karar verdi. Arçelik, Samsung, BSH ve LG ile bu teşebbüslerin distribütörlerinin, yetkili satıcılara internet satış yasağı getirmek ve/veya yeniden satış fiyatı tespitinde bulunmak suretiyle 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un 4. maddesini ihlal ettiği iddiası üzerine yürütülen ön araştırma karara bağlandı. Rekabet Kurulu, ön araştırmada elde edilen bilgi, belge, bulgu ve yapılan tespitleri ciddi ve yeterli bularak Kanun’un 4. maddesini ihlal edip etmediğinin tespitine yönelik olarak soruşturma açılmasına karar verdi.