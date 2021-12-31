Fahiş fiyata iade hakkı

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Ağaoğlu, sözlerine şöyle devam etti: “Kişi 10 bin liraya aldığı bir beyaz eşyayı önümüzdeki hafta 7 bin liraya düştüğünü görürse tüketici haklarını kullanabilir. Tüketici, malı yüksek fiyattan alır ve o ürünün fiyatını düştüğünü belgelerlerse faturasıyla birlikte fiyat farkını istemek için Tüketici Hakem Heyetine başvurabilir. Tüketici, tartışmasız haklı çıkacaktır. Tüketicinin 14 gün içerisinde koşulsuz cayma hakkı vardır. Tüketicilerin yazılı başvuru yapmalarını öneriyorum. Tüketici Kanunu’na göre her durumda tüketici hakkıdır. Tüketici yeter ki haklarını bilsin. 14 gün dolmadan iadesini gerçekleştirsin.”

Fahiş fiyat mağduru Melek Sevimtekin ise “Dolar yükselirken mont almam gerekiyordu. Fiyatlar daha fazla artmadan mont aldım. Sonradan düşüş olunca aldığıma pişman oldum. İade hakkımın olduğunu biliyorum ve bu hakkımı kullanmayı düşünüyorum” dedi. Fahiş fiyata kahve makinesi aldığını söyleyen İkra Çelik ise “Kahve makinesini bin liraya aldım şu an 700 liraya düşmüş. 300 liralık kaybımın olmasına üzüldüm. 14 gün içinde iade edildiğini bilmiyorum. Bunu öğrendiğim iyi oldu. 14 gün geçmediyse aldığım kahve makinesini hemen iade edeceğim” diye konuştu. Beyaz eşya alarak mağdur olduğunu söyleyen Banu Özkan, yaklaşık 15- 20 bin lira zararı olduğunu dile getirdi. 10 bin liraya aldığı telefonun 7 bin liraya düştüğünü ifade eden İlayda Çevik ise, “Çevremdekiler döviz kurunun daha çok yükseleceğini söyledi ben de elimdeki tüm parayla telefon aldım. Şu an çok büyük bir zarar içindeyim. İade etme hakkım olursa telefonu iade etmek isterim” ifadelerini kullandı.