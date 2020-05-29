Fahiş fiyata geçit yok

Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu Yönetmeliği’yle bir ürün ya da hizmetin fiyatında olağanüstü artış olduğunu ya da stokçuluk yapıldığını düşünenler Ticaret Bakanlığı’na ya da il müdürlüklerine dilekçeyle ya da internet üzerinden başvurarak şikayette bulanabilecek. Yapılacak inceleme sürecinde 10 gün içinde savunma yapılmazsa para cezası kesilecek.

SIKI TAKİP

Olağanüstü hal, afet ve ekonomik dalgalanma dönemleri ile diğer acil durumlarda üretici, tedarikçi ve perakende işletmeler tarafından satışa sunulan ve kamunun beslenme, sağlıklı yaşama ve korunma gibi temel ihtiyaçlarını karşılamak için zorunlu olan mal ve hizmetlerin fiyatında girdi ve diğer üretim maliyetlerindeki artış gibi haklı bir sebebe dayanmaksızın yapılan aşırı ve adil olmayan artışlar hızla cezalandırılacak. Bu tür durumlarda faaliyet gösterecek Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu’na ilişkin yönetmelik dünkü Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yönetmelikte stokçuluk, “Olağanüstü hal, afet ve ekonomik dalgalanma dönemleri ile diğer acil durumlarda üretici, tedarikçi ve perakende işletmelerin piyasada darlık yaratan, piyasa dengesini ve serbest rekabeti bozan faaliyetleri ile tüketicinin mallara ulaşmasını engelleyen faaliyetleri” olarak tanımlandı.

500 BİN LİRA CEZA

Bakanlık bünyesinde elektronik şikayet sistemi kurulacak. 13 kişiden oluşacak kurul, tüketici şikayetlerinin yanı sıra fahiş fiyat artışı ve stokçulukla ilgili re’sen denetim ve incelemeler yaptıracak. Şikayetçiye 10 günden az olmamak üzere savunma süresi verilecek. Fahiş fiyat artışında bulunduğu tespit edilenlere 10 bin liradan 100 bin liraya, stokçuluk yapanlara ise 50 bin liradan 500 bin liraya kadar idari para cezası verilecek.