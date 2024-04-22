Fahiş fiyata cezada ‘amasız’ dönem başlıyor

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Ticaret Bakanlığı para cezalarının ağırlaştırılması için Rekabet Kanunu’nda değişiklik yapmak üzere hazırlıklarını sürdürürken, düzenlemenin yakın zamanda Meclise sunulması öngörülüyor. Bakanlığın hazırladığı taslak ile fahiş fiyat cezalarında alt sınırın 52 binden 80 bine, üst sınırın 525 binden 800 bine; stokçuluk cezasının alt sınırını 353 binden 800 bine, üst sınırını da 7 milyondan 11 milyona çıkarılarak 15 gün de kapatma cezası getirilmesi planlanıyor. Söz konusu cezaların TBMM görüşmeleri sırasında daha da artırılabileceği düşünülüyor.

BOYKOT ET ŞİKÂYET ET

Bakanlık, denetimlerin dışında vatandaşlardan gelen şikayetleri de incelemeye alıyor. Tüketiciler, fiyatlarını olağanüstü yükselttiğini düşündükleri işletmeleri bakanlığın Alo 175 telefon hattı veya Haksız Fiyat Artışı- HFA mobil uygulaması üzerinden şikayet edebiliyor. Vatandaş, markette fiyatını yüksek bulduğu ürünün fotoğrafını çekip gönderdiğinde, bakanlık ekipleri şikayet edilen marketten, mağazadan savunma isteyip konuyu Haksız Fiyat Kurulu’na getiriyor. Şikayet haklı bulunursa firmaya ceza uygulanıyor. Bu durumda bir markette fahiş fiyatlı bir ürün için alt sınırdan 52 bin lira ceza kesiliyor. İki üründe fahiş fiyat tespit edildiğinde bu ceza 104 bin liraya çıkıyor. Uygulama tekrarlarında cezalar üst sınırdan veriliyor. Böyle bir durumda ürün başına 525 bin lira, iki üründe 1 milyon 50 bin lira olarak uygulanıyor. Stokçuluğun alt sınırdan cezası halen 353 bin lira, üst sınırdan 7 milyon 65 bin lira olarak kesiliyor. Bakanlık vatandaşları fahiş fiyat, stokçuluk durumları gördüklerinde mutlaka şikayet etmeleri; hem de o iş yerinden alışveriş yapmayarak boykot etmeleri konusunda uyarıyor.