Fahiş fiyata ceza yağdı

Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü, İç Ticaret Genel Müdürlüğü ve Ticaret İl Müdürlükleri koordinasyonunda marketler, pazar yerleri ve toptancılarda temel gıda ve tüketim ürünlerine yönelik 81 ilde denetimlerin sürdüğünü bildiren Bakanlık açıklamasında şu vurgular dikkat çekti: “Denetimlerde, arz-talep dengesiyle uyuşmayan fiyat artışları gözlemlenen ürünler tespit edilerek, denetlenen firmalardan savunma alınmak suretiyle ürünlerin alış ve satış faturaları gibi gerekli bilgi ve belgeler talep edilmektedir.

Firmaların savunmaları ve temin edilen bilgiler değerlendirilmek üzere Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu’na bildirilmektedir. Kurul, Ticaret Bakanlığı koordinesinde, Adalet, Hazine ve Maliye, Sanayi ve Teknoloji ile Tarım ve Orman Bakanlıkları ve TOBB ve TESK temsilcileriyle üretici ve tüketici örgütleri gibi perakende sektörünü temsil eden toplam 13 üyeden oluşmaktadır. Fahiş fiyat artışı yaptığı tespit edilen firmalara 10 bin TL’den 100 bin TL’ye, stokçuluk faaliyetinde bulunanlara ise 50 bin TL’den, 500 bin TL’ye varan idari para cezası uygulanmaktadır.”

DENETİMLER SÜRECEK

Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu’nun, göreve başladığı günden bu yana toplamda 9 toplantı gerçekleştirildiği belirtilen açıklama şöyle devam etti: “Bu toplantılarda başta bakliyat, sebze-meyve gibi temel gıda maddeleri olmak üzere birçok ürün kategorisinde fahiş fiyat artışı yaptığı değerlendirilen 283 firmaya toplam 9 milyon 645 bin TL idari para cezası uygulanması kararlaştırılmıştır.

Kurul tarafından 2 bin 114 başvurunun incelemesi ve savunma süreci devam etmektedir. Ayrıca denetimlerde 6502 sayılı Kanun hükümleri doğrultusunda Fiyat Etiketi Yönetmeliğine aykırı olduğu görülen ürünler için de gerekli işlemler yapılmaktadır. Ticaret Bakanlığı’nca gerek resen gerekse vatandaşların şikayetleri üzerine fahiş fiyat artışları ile ilgili olarak denetim faaliyetleri yurt genelinde hız kesmeden devam edecektir.”