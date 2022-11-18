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Ticaret Bakanlığı'ndan fahiş fiyat ve stokçulara ceza!

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#Ticaret Bakanlığı#Ceza#Stokçuluk
Ticaret Bakanlığından fahiş fiyat ve stokçulara ceza
Oluşturulma Tarihi: Kasım 18, 2022 10:08

Ticaret Bakanlığı, temel gıda ve temizlik ürünlerinde fahiş fiyat uygulayan ve stokçuluk yaptıkları belirlenen zincir marketler ve işletmelere toplam 9 milyon 403 bin TL ceza verilmesine karar verdi.

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Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu'nun 2022 yılının 7’nci toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantıda, tüketicilerin temel ihtiyaçları arasında yer alan yumurta, süt, makarna, yoğurt gibi gıda ürünleri ile deterjan, sabun gibi temizlik maddeleri ve benzeri ürünlerde yaşanan fiyat artışlarının tespiti amacıyla ulusal ve yerel düzeyde faaliyet gösteren zincir marketler ile diğer işletmelere yönelik olarak Bakanlık tarafından yapılan denetim sonuçları görüşüldü.

Bu kapsamda, fahiş fiyat artışı ve stokçuluk yaptığı değerlendirilen aralarında ulusal marketlerin de bulunduğu 21 işletmeye toplam 9 milyon 403 bin TL idari para cezası uygulanmasına karar verildi.

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PANDEMİDEN BU YANA BİNLERCE İŞLETME DENETLENDİ

Tedarik zincirinde serbest piyasa koşullarının sağlıklı ve düzenli işlemesine katkı sağlamayı ve tüketicileri korumayı amaçlayan Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu, pandeminin başlangıcından itibaren süt ürünlerinden tahıl ürünlerine, bebek bezi ve mamasından temizlik ürünlerine, sebze ve meyveden ekmeğe, yangın ekipmanlarından KDV indirimlerinin uygulanıp uygulanmadığını, elektronik pazar yerlerinden araç stokçuluğuna varıncaya kadar binlerce işletme ve ürün denetlendi.

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Bugüne kadar yapılan denetimlerde, fahiş fiyat artışı ve stokçuluk yaptığı tespit edilen işletmelere toplamda 56 milyon 602 bin lira ceza uygulandı.

Fahiş fiyat artışı ve stokçuluk denetimlerine ara vermeden devam ediliyor.

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#Ticaret Bakanlığı#Ceza#Stokçuluk

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