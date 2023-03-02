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Fahiş fiyat uygulayan firmaya soruşturma

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#Fahiş Fiyat#Battaniye#Deprem
Fahiş fiyat uygulayan firmaya soruşturma
Oluşturulma Tarihi: Mart 02, 2023 10:36

Kahramanmaraş merkezli deprem bölgelerinde Denizlili bir firma tarafından uçuk fiyatlarda depremzedelere battaniye satışı yapılmasının üzerine başsavcılık harekete geçti.

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Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen depremlerin ardından fırsatçılara göz açtırılmıyor. Özellikle deprem bölgesine gönderilecek ürünlere fahiş fiyat uygulamasında bulunan satıcılar için denetimler günden güne sıklaştırılıyor. Depremin yıkıma uğrattığı bölgelere yardım eli uzatan Marmaris'te bir otel işletmecisi, AFAD'ın ihtiyaç listesinde bulunan battaniye alımı için Denizli'deki birçok firma ile 170 liradan anlaştı.

Denizli'de otelcilik sektöründe faaliyet gösteren D.K. isimli firmanın, deprem bölgesine götürdüğü battaniyeleri teslim etmeyip, 500 liradan sattığını öne sürerek savcılığa suç duyurusunda bulundu. Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığı, şikayetçi beyanı üzerine söz konusu firma ve yetkilisi hakkında depremden hemen sonra fahiş şekilde fiyat yükselttiği iddiasıyla soruşturma başlatıldığını bildirdi.

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#Fahiş Fiyat#Battaniye#Deprem

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