Facebook'tan flaş adım! 200 milyon dolarlık satışa onay verdi

Haberin Devamı

Facebook'un Diem'i ya da eski adı ile Libra'yı yönetmek için Diem Association'ı 2019 yılında konsorsiyum olarak kurulmuştu. Diem Association yaklaşık 200 milyon dolara bitcoin ve blockchain girişimlerine hizmet veren California merkezli banka Silvergate Capital'e satıldı.

Wall Street Journal’ın haberine göre, konuyla ilgili kaynaklar, Diem dijital para biriminin geliştirilmesini üstlenen Diem Association, varlıklarını sattıktan sonra sermayeyi yatırımcılara iade edecek.

MARK ZUCKERBERG KONGREYE ÇAĞRILDI

Bloomberg daha önce Diem'in varlıklarını satmayı düşündüğünü bildirmişti. Libra, kısmen finans sektörü desteğini göstermek ve kısmen de platformu izleme baskısı altındaki Facebook'tan girişimi kaldırmak için PayPal Holdings Inc., Visa Inc. ve Stripe Inc. gibi tanınmış e-ticaret ve ödeme ortaklarına katılmıştı.

Haberin Devamı

Ancak, bu oluşum Washington'da neredeyse anında muhalefetle karşılandı. Yetkililer, Libra'nın finansal istikrar ve veri gizliliği üzerindeki etkisiyle ilgili endişelerini dile getirdiler ve kara para aklayıcıları ve terör finansörleri tarafından kötüye kullanılabileceğinden korktuklarını dile getirdiler.

Federal Rezerv Başkanı Jerome Powell, merkez bankasının endişeli olduğunu belirtti. İlk destekçiler desteklerini geri çektiler ve Mark Zuckerberg, Facebook'un bu finansal hizmeti sağlama amacını açıklaması için Kongre'ye çağrıldı.