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Ekonomi
Haber Giriş: 09.09.2021 - 06:30 | Son Güncelleme:

Facebook'a şok! Yasayı çiğnemekle suçlandı

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Facebook'a şok! Yasayı çiğnemekle suçlandı

Facebook, iş ilanlarını ele alma biçiminde yaptığı cinsiyetçilikle eşitlik yasasını çiğnemekle suçlandı.

Zaman zaman skandallarla gündeme gelen Facebook cinsiyetçi iş reklamlarına izin vermekle suçlandı. Global Witness kampanya grubu, reklamların cinsiyet ayrımcılığını ön planda tutan bir şekilde hedeflenmesini engelleyemediğini ve algoritmasının onları kimin göreceğini seçme konusunda önyargılı olduğunu söyledi.

Yapılan bir iş ilanı onaylama sürecinde de bu denendi. Facebook, sisteminin insanlara en çok ilgilenebilecekleri reklamlar gösterdiğini söylese de Global Witness, onay için iki iş ilanı gönderdi ve gösterilmemesini istedi. İş ilanları kadınlara ve 55 yaş üzerindeki herkeseydi. 

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Ve sosyal medya devi, kuruluştan bu gruplara karşı ayrımcılık yapmayacağını söyleyerek bir kutuyu işaretlemesini istemesine rağmen, her iki reklamı da yayınlanmak üzere onayladı. Global Witness, reklamları yayınlanmadan önce çekti.

Facebook şunları söyledi: "Sistemimiz, insanlara en çok ilgilenecekleri reklamları denemek ve sunmak için farklı türdeki bilgileri dikkate alıyor ve bu rapordaki bulguları gözden geçiriyoruz." 2019'da da ABD Konut ve Kentsel Gelişim Bakanlığı'nın etnik köken temelinde ayrımcılığa uğradığını iddia ettiği Facebook'ta evle ilgili reklamlar nedeniyle ABD'de dava açılmıştı. 

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Sosyal ağ o zamandan beri Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada'da bu tür ayrımcı reklamlara izin vermeyeceğini açıklamıştı.  Global Witness'ın soruşturmasını yöneten Naomi Hirst, "Bunu İngiltere'de Facebook'ta yapmanın mümkün olması özellikle şok edici" dedi.

 

 

'AYRIMCI UYGULAMALAR'

Global Witness, avukat Schona Jolly QC'den kanıtlarını incelemesini istedi. Ve Birleşik Krallık Eşitlik ve İnsan Hakları Komisyonu'na yaptığı bir sunumda şunları yazdı: "Facebook'un sisteminin kendisi ayrımcı sonuçlara yol açabilir."

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Global Witness adına hareket eden veri hakları avukatı olan Ravi Naik, endişesinin Facebook'un reklam mekanizmalarının sosyal ağ müşterilerinin eşitlik yasalarını ihlal etmesine yol açabileceği olduğunu söyledi.

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