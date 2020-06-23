Facebook’a marka davası açtı

Facebook’un ‘Oculus’ markasını kendilerinden daha sonra tescil ettirdiğini öne süren Crasit Bilişim şirketi, ‘Oculus’ markasının sicilden kaldırılmasını ve hükümsüz sayılmasını istedi. İstanbul Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi’ne açılan davanın dilekçesinde yazılım üzerine faaliyet gösteren Crasit Bilişim İthalat İhracat şirketinin ‘Oculus’ markasını TPMK (Türk Patent ve Marka Kurumu) nezdinde tescil ettirdiği anlatıldı. Dilekçede, “Crasit Bilişim şirketinin 9 yıldır kullandığı ‘Oculus’ markası, bir ‘mobil takip sistemi’ yazılımı olarak tasarlanmıştır. Davalı şirket ‘Oculus’ markasını Crasit Bilişim şirketinin tescil ettirmesinden tam 2.5 yıl sonra aynı markayı TPMK nezdinde tescil ettirmiştir. Her iki marka da ayırt edilemeyecek kadar aynı ve benzerdir. Davalı şirket, ABD’de 2012’de kurulan ve sanal bir teknoloji şirketi olan Oculus VR şirketini satın almıştır. Davacı şirket bu markayı davalı şirketten kendi adına tescil ettirmiştir. Davalının Crasit Bilişim şirketiyle faaliyet alanı temelde aynıdır. Davalı şirketin markasıyla Crasit Bilişim şirketinin markasının aynı ve birbiriyle ayırt edilemeyecek kadar benzer olduğunun tespitini istiyoruz. Ayrıca davalı şirketin markasının hükümsüzlüğü ile sicilden kaldırılmasına karar verilmesini talep ediyoruz” denildi.