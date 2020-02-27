Fabrikaya ‘yakın’ takip

Türkiye’nin ilk özel ve en büyük ikinci yassı çelik üreticisi olarak 1990 yılında kurulduklarını ifade eden Borçelik Genel Müdürü Kerem Çakır, “1994, 2003 ve 2008 yıllarında gerçekleştirdiğimiz toplam 530 milyon dolar seviyesindeki yatırımların ardından üretim kapasitemizi 1.5 milyon tona yükselttik. Üç soğuk haddeleme ve üç sıcak daldırma galvaniz hattına sahibiz. Borçelik markası ile 600 bin tonu soğuk sac, 900 bin tonu galvanizli sac olmak üzere toplam 1,5 milyon ton üretim kapasitesi, Kerim Çelik markası ile toplam 500 bin ton metal işleme kapasitesine sahip olan şirketimiz, Türkiye’nin en büyük üretim kapasitesine sahip ve en yüksek kaliteli galvanizli çelik üreticisi konumunda bulunuyor” dedi.

DIŞA BAĞIMLILIK AZALIYOR

Şirketin dünyanın en büyük çelik üreticilerinden ArcelorMittal ve Borusan Holding ortaklığı ile çalışmalarını sürdürdüğünü belirten Kerem Çakır, “Şirketin pazardaki güçlü konumunun temelinde dinamik iş gücü, yenilikçi yaklaşımı, kendini geliştirmek ve büyümek için yaptığı süreklilik arz eden yatırımları, müşteri odaklı hizmet ve kalite anlayışı yer alıyor. Şirket ortağımız ArcelorMittal’in Extragal galvanizleme teknolojisini özellikle otomotiv dış ve iç yüzeyine yönelik sacların üretiminde kullanan Borçelik, bu teknoloji sayesinde Türkiye’de otomotiv görünür yüzeyi için sac üretebilen ilk firma konumunda bulunuyor. Sahip olduğumuz bu teknoloji sayesinde otomotiv sektörüne Avrupa Birliği standartlarında sanayi girdisi sağlarken, Türkiye’nin bu alandaki dışa bağımlılığını da azaltıyoruz. Otomotiv, beyaz eşya, ısıtma-havalandırma, yapı-inşaat ve makine sanayii gibi ihracatımızın omurgasını oluşturan lokomotif sektörlerin önemli hammadde girdilerini tedarik ediyoruz” diye konuştu.

YAKINLIK AVANTAJI

Yerli otomotiv üretimi için seçilen Bursa’nın bu sektörde en önemli firmalara ev sahipliği yapmasının, yerli otomobilin hedeflenen süre ve maliyetlerde üretilebilmesini kolaylaştırıcı faktörlerden biri olacağını belirten Kerem Çakır, sözlerini şöyle sürdürdü: “Borçelik’in de ana üretim tesisi ve en büyük çelik servis merkezi Bursa’da bulunuyor. Üstelik TOGG Tesisi’nin kurulum alanına da çok yakın mesafedeyiz. Bu Borçelik için büyük bir avantaj.



Otomotiv üreticisinin yakınlığı, malzeme lojistiği tarafında olumlu etki sağlamasının yanı sıra tasarım, know-how geliştirme, ortak çalışma gibi süreçlerde de büyük avantajlar sağlıyor. Konuyu sadece ürün/hammadde lojistiği olarak düşünmemek gerekir. Bunun olumlu bir örneğini yine Bursa’da faaliyet gösteren bir otomobil üreticisi ile gerçekleştirdiğimiz ortak projelerimizden birinde oldukça net görüyoruz. Fiziki ulaşımın kolaylığı ve yakınlık, özellikle saha çalışmalarında geri bildirimlerin hızlı alınması, belli denemelerin birlikte yapılması ve ekipçe takip edilmesini mümkün kılıyor. Bu proje üzerinde fiziki yakınlık faktörünün olumlu etkisi oldu ve ekipler arasında ciddi bir sinerji oluştu. Müşterileri ile ortak çalışma ortamları ve platformları oluşturmak, Borçelik için her zaman avantaj olmuştur.”

AR-GE'YE ÖNEM VERİYORUZ

Rekabet üstünlüklerini sürdürülebilir kılmak için inovasyon, dijitalizasyon ve Ar-Ge çalışmalarına çok önem verdiklerine dikkat çeken Kerem Çakır, “Geleceğin yeni nesil ürünlerini geliştirmek ve Endüstri 4.0 dönüşümü kapsamında gerçekleştirdiği çalışmaları tek çatı altında yürütmek üzere Bilim Sanayii ve Teknoloji Bakanlığı tarafından onaylanmış Ar-Ge Merkezi’mizi, 2017 yılında hayata geçirdik. Borçelik Ar-Ge stratejisinin bel kemiğini yerlileşme ve teknoloji üretme faaliyetleri oluşturuyor. Bu amaçla müşterilerimiz ile tasarım, modelleme ve şekillendirme gibi konularda yürütmekte olduğumuz pek çok projemiz bulunuyor. Türkiye’nin otomobili girişimi için de elimizde bulunan insan, yazılım, donanım alt yapı ve veri imkanlarını kullanmaya hazırız. Borçelik Ar-Ge merkezi; malzeme, test ve karakterizasyon, malzeme veri kartları, şekillendirme analizleri, tasarım, modelleme, doğrulama ve simülasyon gibi faaliyetlerde destek verebileceği gibi yeni nesil çeliklerin geliştirilme ve uygulamaları, kaplama ve korozyon gibi konularda da ortak çalışma seçeneklerine açıktır. Borçelik şu anda Türkiye otomotiv ana ve yan sanayiinin en önemli çözüm ortaklarının başında geliyor. Sahip olduğu yetkinlikler ve ürünler ile yerli ve milli otomobil üretiminin de en büyük doğal destekçilerinden biri olacaktır” ifadelerini kullandı.