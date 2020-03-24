Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınında en önemli ihtiyaçlardan biri de maske. Birçok fabrikada maske üretimi konusunda çalışmalar hızlandılırken, durumu fırsat bilenler de oldu. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, ülkenin bu zor durumunda stok yapan maske üreticilerini uyardı. Soylu, “Maske üreticilerinin bir bölümü, hepsini söyleyemem. Almışlar, depolarında maskeleri tutuyorlar. Dün (önceki gün) sabah saat 08.00 itibarıyla Türkiye’deki bütün üreticilere eş zamanlı baskın yaptık. Sağlık Bakanlığımızla sözleşme yapmaları için onları tekrar uyardık” dedi.

PARASIYLA ALACAĞIZ

Sosyal medya üzerinden gerçekleştirilen canlı yayına konuk olan Soylu, sadece Türkiye’de değil, dünyanın her tarafında yeni bir durumla karşı karşıya kalındığını ve tüm dünyanın koronavirüse karşı ciddi şekilde önlem almaya çalıştığını söyledi. Stokçuluk yapanları uyardıklarını belirten Soylu, “Aksi takdirde elimizde başka yetkiler de var, bu yetkileri kullanmaktan da hiçbir zaman imtina etmeyiz. Parasıyla alacağız, hem de iyi parayla alacağız, Sağlık Bakanlığı alacak. ‘Acaba ben bunu yapayım mı yapmayayım mı?’ diye süreç ortaya koyuyor. Allah şahit, 10-12 saat daha süreleri var, yarın fabrikalarına el koyarız. Hiç bundan da çekinmeyiz ve böyle bir yetkimiz var” şeklinde konuştu. Türkiye’de alınan önemlere ilişkin değerlendirmelerde bulunan Soylu, 165 binin üzerinde işletmenin kapatıldığını belirtti. Virüsün en fazla etkili olduğu yaş aralığının 65 ve üstü olduğuna dikkati çeken Soylu, tedbirler kapsamında yüksek oranda kurallara uyulduğunu ve bu süreçte vatandaşları yalnız bırakmadıklarını ifade etti. Karantina önlemlerine ilişkin soruları da yanıtlayan Soylu, 10 bin 750 kişinin Kredi Yurtlar Kurumunun yurtlarında gözlem ve karantina altında tutulduğunu söyledi.

OPERASYONLAR SÜRÜYOR

Türkiye’de yeni tip koronavirüsün ilk tespit edildiği 10 Mart’tan itibaren vatandaşların dezenfektan ve tıbbi maske ihtiyacını fırsata çevirmek isteyen dolandırıcılara karşı yürütülen operasyonlarda, 30 tonu aşkın dezenfektan ve bunun yapımında kullanılan ürün ile binlerce tıbbi maske ele geçirildi. Ekipler, sahte üretim yapılan depo ve iş yerlerine yaptığı baskınlarda 6 bin 900 tıbbi maske, 26 bin 316 litre ve 40 bin kutu dezenfektan ürünü ve 5 bin 75 litre etil alkol ele geçirdi.





MOTOSİKLET ÜRETİCİSİNDEN MASKE DESTEĞİ

Motosiklet üretimi yapan yerli üretici TT Motor Yönetim Kurulu Başkanı Tarhan Telli sosyal medya üzerinden açıklama yaparak “Bir Türk sanayicisi olarak çok kısa bir süre içerisinde hem tasarımını hem de üretimini hızlıca tamamladığımız maske üretim bandını hayata geçirmiş bulunmaktayız. Maske tedariğinde sıkıntı yaşadığını görmemiz bizlere bu paylasimi yapmak zorunda bıraktı” dedi. Telli’ye ulaştık ve çalışmalarını sorduk. Telli, “Türkiye’ye salgının gelmesi bekleniyoduk, maske üretiminin yeterli olmadığını gördük ve çalışmalara başladık. Günde 500 bin üretimimiz var, hedefimiz 5 milyon” dedi. Günlük maskelerin fiyatlarının piyasada 5 ila 8 lira arasında değiştiğini, kendilerinin 2.5 liraya satış yaptığını belirten Telli, “Bu bizim için bir ticaret değil sosyal sorumluluk oldu. Bakanlıktan hammadde temini konusunda destek bekliyoruz. Çünkü şu an piyasada hammadde yok. Günlük maskenin yanında oksijen maskesi de üreteceğiz” dedi.





SAĞLIKÇILAR İÇİN ‘SİPER MASKE’ YAPTI

Bursa’da, yazılımcı Gökhan Zıngıl koronavirüse karşı ‘siper maske’ üretti. 3D yazıcılarla üretilen ve özellikle sağlık çalışanları tarafından kullanılması planlanan maske için, Sağlık Bakanlığı’ndan talep gelmesi halinde seri üretime geçilecek. Sosyal medya üzerinde, meslektaşlarıyla ‘3 boyutlu destek ağı’ adı altında bir araya gelerek sağlık çalışanları için 3D yazıcılarla maske üretmeye başlayan Zıngıl, 67 ilde 3 boyutlu destek ağının faaliyet gösterdiğini söyledi. Zıngıl, “İtalya’daki sıkıntı bizi çok etkiledi. İtalya’da bir solunum cihazının tedariği 24 saat içinde 3 boyutlu yazıcılardan elde edildi. Yerel 2 firma parçanın hem tasarımını yaptı hem de 100 adet üretimini gerçekleştirdi. Solunum cihazında kullanıldığı için çok önemliydi. Tedarik sıkıntılarının bizde de olabileceğini düşünerek ne yapabiliriz diye düşündük. Sosyal medya gruplarından destek istedik ve büyük bir platform oluşturduk” dedi.

SEFERBERLİK BAŞLADI

- Mersin’de Akdeniz Belediyesi Kültür Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesindeki mahalle evindeki kursiyerler maske üretiyor.

- Manisa’daki bir lisenin öğretmen ve öğrencileri, sınıfta oluşturulan atölyede günlük 500 adet kapasiteyle maske üretiyor.

- İstanbul Avcılar’da Halk Eğitimi Merkezi´ndeki bir grup öğretmen, Murat Kölük Devlet Hastanesi´nde görev yapan sağlık personelinin kullanması amacıyla gönüllü olarak maske dikimine başladı.

- Zonguldak’ta, valilik ve maske üretim firması arasında imzalanan protokol kapsamında, halk eğitim merkezinde cerrahi maske üretimine başlandı.

- Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesinde, halk eğitim merkezi tarafından günde 1500 maske üretimi yapılıyor.

- Ordu Ticaret ve Sanayi Odası’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Ordu’da, maske kampanyası başlatıldı.