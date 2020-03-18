Fabrikalar çalışıyor ofisler eve taşındı

Koronavirüs etkileri yayılmaya devam ediyor. Çin’den sonra en büyük darbeyi alan Avrupa ülkelerinde PSA Grubu, Renault, Volkwagen, Ferrari, Ducati gibi markalar üretime ara vermeye kadar giden ciddi önlemler aldı. Türkiye’de ise Renault, Tofaş ve Toyota üretime devam ediyor. Ford Otosan yaşanan tedarik sıkıntısı sebebiyle, Hyundai ise planlı olarak ay sonunda Türkiye’deki üretime ara verecek.

GÖLCÜK’TE ZORUNLU ARA

Dün sabah Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) açıklama yapan Ford Otosan yurtdışındaki üretim tesislerinde oluşan kesintiler nedeniyle üretim takviminde değişiklik ihtiyacı doğduğunu, bu kapsamda 30 Mart-4 Nisan tarihleri arasında Kocaeli Gölcük fabrikasında üretime ara vereceğini duyurdu.

ÖNLEMLER YETERLİ Mİ?

Toyota, Volvo, Skoda gibi markalardan yapılan açıklamalarda merkez ofislerde evden çalışma sistemine geçildi. Markalar yurtdışı seyahatlerini iptal etti. Ofislerde durum böyleyken mavi yakalı çalışanlar fabrikalarda bir arada görevlerine devam ediyor. Avrupa’da fabrika çalışanlarının dirsek teması ile çalışmalarından dolayı hastalığı yayma ihtimalinin önüne geçmek için ara verilirken Türkiye’de virüse önlem olarak üretime ara veren marka bulunmuyor. Mavi yakalı çalışanların üretimi devam ettirmek için halen işlerine gidip gelmek zorunda. Firmalardan aldığımız dönüşler ise önlemlerin Sağlık Bakanlığı’nın direktiflerini takip ederek alındığı yönünde. Türkiye’de üretim yapan markalar fabrikalarında maske kullanımı, özel dezenfektan maddelerle rutin temizlik, girişlerde termal kameralarla ateş ölçümü, riskli alanlarda mikro organizma ölçümleri yapmak gibi önlemlerle üretime devam ediyorlar. Ortak görüş; yeterli izolasyon ve hijyenle yayılımın önüne geçilebilir.