Fabrikalar 11 Mayıs’ta gaza basıyor

Koronavirüs tedbirleri kapsamında birçok otomotiv fabrikası üretime ara verirken, salgının etkilerinin azalmasıyla birlikte bazı fabrikalar yeniden üretime başladı. Üretime başlamayanların yeniden faaliyete geçeceği tarihi ise Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank açıkladı. Varank, Türkiye’deki tüm otomotiv ana fabrikalarının 11 mayıs itibariyle tekrar üretime başlayacağını söyledi. Ankara Sanayi Odası’nın Genişletilmiş Meclis Toplantısı’na video konferans yöntemi ile katılan Varank, koronavirüs nedeniyle dünyanın sadece 2 ayda başka bir hale geldiğini, bu kadarını kimsenin tahmin edemediğini bildirdi.

HIZLA TOPARLANACAK

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın önceki gün normalleşme planıyla ilgili önümüzdeki dönemin yol haritasını açıkladığını anımsatan Bakan Varank, şunları kaydetti: “Biliyorsunuz üretim cephesinde önemli gelişmeler var. Otomotiv fabrikalarının büyük bölümü yeniden üretime geçti. 11 Mayıs itibarıyla, ülkemizde tüm otomotiv ana fabrikalar tekrar faaliyetlerine başlamış olacak. Bazı tekstil firmalarının da açılmaya başladığını biliyoruz. AVM’lerin ve ihracat kanallarının normalleşmesiyle, sektör hızlıca toparlanacak. Başta da ifade ettiğim gibi, evet zor bir dönemden geçiyoruz. Ama bu dönemin risklerine hazırlıklı olmak kadar, fırsatlarını da değerlendirmek gerekiyor. Burada da en büyük görev üreticilerimize düşüyor. ‘Yeni normale hazırlıklı olmak’ diyoruz. Ama bence asıl başarı, şimdiden bu yeni normali şekillendirmekten geçiyor.”

ASLA GEÇ KALMADIK

Süreci en doğru şekilde yürütmeye azami özen gösterdiklerini, Türkiye’nin bu küresel şokta başarılı bir sınav verdiğini ve vermeye de devam ettiğini belirten Varank, salgında yayılımın ve hasta sayısının düzenli olarak azaldığı bir döneme girildiğini kaydetti. Varank, “Hiç şüphesiz bu başarı Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, eşgüdüm içinde attığımız adımlar sayesinde oldu. Asla geç kalmadık. Enine boyuna düşünmeden panikle de hareket etmedik. Böylesine zorlu bir dönemde, ‘kimse işinden, ekmeğinden olmasın; sanayicilerimiz, salgın bittiğinde, işlerine kaldıkları yerden daha güçlü devam edebilsin’ diye istihdam alanında benzersiz bir yaklaşımla kararlı adımlar attık. Biliyorsunuz kısa çalışma ödeneğinden faydalanabilmenin şartlarını ciddi şekilde kolaylaştırdık. Sektör ayrımının olmadığı bu kritik imkâna, şimdiye kadar 3 milyonun üzerinde çalışan için başvuru yapıldı. Kısa çalışmadan yararlanamayacaklar için aylık bin 170 liralık başka bir paketi daha devreye aldık” dedi.

16 BİN 900 FİRMA ÇALIŞMAYA DEVAM ETTİ

Fabrikaların temelli kapanması gibi bir yaklaşımlarının asla olmadığını söyleyen Mustafa Varank, “Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu günlerde bile ihracat taahhüdü olan ya da ara vermesi durumunda büyük zararla karşılaşabilecek üreticilerin çalışmaya devam etmesini sağladık. Böylece kısıtlama boyunca, İçişleri Bakanlığı genelgesinde olan sektörlere ilave olarak, il müdürlüklerimiz ve sanayi odalarıyla koordineli bir biçimde 16 bin 900 firma daha üretimlerini sürdürdü” dedi.

ANKARA’YA TEST LABORATUVARI

Sanayicilerden bazı beklentilerinin bulunduğunu, bunların en önemlisinin çalışanların sağlığının güvence altına alınması olduğunu vurgulayan Mustafa Varank, bu konuda önemli adım attıklarını belirtti. Bakan Varank, “Sanayinin kalbinin attığı şehirlerden Kocaeli’nde pilot bir proje başlattık. Sağlık Bakanlığımızla birlikte, Gebze Teknik Üniversitesi’nde sadece sanayiye hizmet vermek üzere, günlük 5 bin test kapasiteli bir laboratuvar kuruldu. Ankara için de benzer bir proje yakında devreye girecek. Sanayi Odamız, OSB yönetimleri, Sağlık Bakanlığı ve Bakanlığımız işbirliğinde hazırlıklarımızı tamamlamak üzereyiz. Günlük 4 binin üzerinde test kapasitesine sahip bir laboratuvar da Ankara için kuruluyor. Önümüzdeki dönemde İstanbul, Bursa ve Tekirdağ’da da tarama testleri yapmayı başlatacağız. Mayıs sonuna kadar artık tüm OSB’lerde bu sistemi devreye almak istiyoruz. Böylece emekçilerimizin sağlığını çok daha yakından takip etmiş olacağız” ifadelerini kullandı.

EMEKÇİNİN SAĞLIĞINA YAKIN TAKİP

Gelecek dönemde İstanbul, Bursa ve Tekirdağ’da da tarama testleri yapmayı başlatacakları bilgisini veren Mustafa Varank, mayıs sonuna kadar tüm OSB’lerde bu sistemi devreye almak istediklerini, emekçilerin sağlığını yakından takip edeceklerini söyledi. Varank, şöyle konuştu: “Talep canlanmaya başladığında, piyasayı en iyi şekilde besleyebilmeniz gerekiyor. Rekabet avantajı sağlayacak adımları birlikte planlayalım. Yatırım kararlarınızı hızlandıracak, öngörülebilirliği artıracak ya da finansman sıkıntınızı hafifletecek mekanizmaları birlikte şekillendirelim. Tedarik zincirlerindeki konumunuzu güçlendirin. Üretim çeşitliliğiniz ve kabiliyetleriniz ne kadar gelişmişse küresel rekabette o denli öne geçiyorsunuz.”

DİJİTAL TEKNOLOJİLERE ENTEGRE OLUN

Son 1.5 ayda hızlı bir dijitalleşme sürecine girildiğine işaret eden Bakan Varank, “Çalıştığınız sektör her ne olursa olsun, mutlaka dijital teknolojilerle entegre etmeye çalışın. İş hacminizi dijital ortama taşıyabileceğiniz mekanizmaları tasarlayın, uygulamaya geçirin. Eğer eksik kaldığınız noktalar olursa bizleri bilgilendirin ki biz de bu problemleri çözmeye yönelik politikaları diğer bakan arkadaşlarımızla birlikte geliştirelim” dedi.