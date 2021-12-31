Fabrika gibi okul!

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ANTALYA Organize Sanayi Bölgesi (AOSB) bünyesinde 282 öğrencinin tam burslu özel eğitim aldığı ‘OSB Teknik Koleji’ndeki eğitim çalışmaları ve gelecek planlamalarını özel bir geziyle Hürriyet ekibine anlatan OSB Başkanı Ali Bahar, “Bu okulu gezen bazı konuklarımız ‘Bakın sizin için neler yapılmış, bunun hakkını verin’ diyor. Aksine bizim onlar için yaptıklarımız az bile. Bu çocuklara vereceklerimizin bir sınırı olmamalı” dedi.

İYİ ÖRNEKLERİ İNCELEDİK

4 yıllık bir mücadeleden sonra okulu yenilemek üzere bünyelerine aldıklarını anlatan Bahar, süreci şöyle anlattı:

“Teknik koleji yeni haliyle eğitim sezonuna hazırlamadan önce eğitim komisyonumuz tüm Türkiye’yi gezdi ve yurtdışındaki iyi örnekleri inceledi. Sanayicimizle bir araya geldik, ihtiyaçları belirledik. Bu çalışmaların ardından ihtiyaçlara göre bölümleri oluşturduk. Biz bu okulu yeni bir vizyonla eğitim hayatına hazırlarken 20-22 milyon TL civarında para harcadık. Burası 1’inci yılında zarar edecek, 2’nci yılında zarar edecek, 3’üncü yılında az kâr edecek, 4’üncü yılında kâr edecek.”

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AMAÇ ÇITAYI YÜKSELTMEK

Teknik okulun, daha önce 43 olan başvuru sayısının yeni haliyle öğretim hayatına başladıktan sonra bin 200 kişiye çıktığını söyleyen Bahar, “Öğretim yılı başlarken torpil isteyen sayısının haddi hesabı yoktu. Başvuru sayısının önce 3 bin, sonra 5 bin olacağını düşünüyoruz. Burası sadece öğrenci değil ebeveyn ve öğretmen eğitimlerinin de olduğu bir okul. Burayı gezip görenlerin eğitim adına beklentileri artsın istiyoruz. Amacımız farkındalık yaratıp çıtayı yüksek tutmak” diye konuştu.

SANAYİCİYLE İŞ BİRLİĞİ

Öğretmen ve öğrenci seçiminde çok titiz bir çalışma yapıldığının kaydeden Bahar, mülakat prosedürleriyle ilgili şöyle bilgi verdi: “Çocuklarımız bu okula sadece IQ seviyeleri yüksek diye alınmadı. Öncelikli olarak duygusal zekâya (EQ), el yatkınlığına bakıyoruz. O yüzden mülakatlara alanlarında uzman öğretmenlerimizin yanı sıra sanayicilerimiz de katılıyor. Öğrenci kabul mülakatlarından staj programlarına kadar her alanda bu okulu, sanayicilerimiz yönetiyor. Mezun olan öğrencilerimiz, buradaki sanayi tesislerinde çalışma hayatına başlayacak” dedi.

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ÜRETİP DÜNYAYA SATACAĞIZ

OSB Teknik Koleji’nin 3 yılın sonunda bir fabrika gibi çalışacağını söyleyen Ali Bahar, “Burası sadece bir okul değil aynı zamanda bir fabrika olacak. Fabrikamızın konsepti bile hazır. Burada bisiklet üretip dünyaya satacağız. Elektrikli bisiklet, yarış bisikleti, scooter, posta bisikleti, engelli sandalyesi üreteceğiz. Hedefimiz bu araçları dünyaya satmak. Satışlardan gelen parayı da yine okulumuzu geliştirmek için harcayacağız. Şu anda öğrencilerimizin yüzde 10’unu kız. Biz bu oranı yüzde 40’a çıkarmayı hedefliyoruz. Oran düşük olsa da CNC’lerin başında sac kesen kızlarımız var. Bu kızlarımız kaynak da yapacak, bisiklet de üretecek” diye konuştu.

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Okuldaki eğitim programının ve fiziki her detayın çocukların özgüvenini yükseltmek üzere planlandığının altını çizen Bahar, şu bilgileri aktardı: “Hem üniversiteye hem de mesleğe yönelik öğrenci yetiştirilen bu okulda öncelikli amacımız çocukların özgüvenini yükseltmek. Çocukların özgürce konuştuğu ve hayal kurduğu sınıflarımız var. Girişlere yerleştirilen aynalardan dolap renklerine ve sosyal donatı alanlarındaki detaylara kadar her şey psikolojiye uygun tasarlandı. Resim bölümünde tasarım kabiliyetlerini geliştiriyoruz. Müzik bölümünde çocuklara evrensel bakış açısı kazandırıyoruz. Mozart’ı, Fazıl Say’ı bilsinler, entelektüel olsunlar istiyoruz.”

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KAYNAK SİMÜLASYONU

Bahar, “Okulumuzda fabrikalarda olmayan makineler var. Biz bu çocuklara 11’inci sınıfta göreceği şeyleri 9’uncu sınıfta öğreteceğiz. Kaynak simülasyon makinemiz de var. Daha önemlisi sınıflar ve atölyeler iç içe. Türkiye’de bu eğitimin örneği yok. Türkiye’deki en iyi 5 tırmanma duvarından biri bu okulda. Burada çocuklarımız zirveyi hedefleyecek, tırmanmayı öğrenecek ve dünyanın en iyi tırmanma destinasyonlarından biri olan Antalya’da turizme katkı koyacak” dedi.

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BU LİSEDEN MEZUN OLANLAR KAPIŞILIR

HÜRRİYET Gazetesi Ekonomi Müdürü Sefer Levent 27 Aralık tarihli gazetede yayınlanan yazında Antalya OSB Teknik Koleji’nin Türkiye’de örnek model kabul edilmesi gerektiğini belirtti. Okuldan çok etkilendiğini belirten Levent duygularını şöyle ifade etti: “Mesai arkadaşlarımın ısrarına karşın sıradan bir okulu ziyaret edeceğim sanmıştım. Yanılmışım. Antalya Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Teknik Koleji benim geleceğe daha umutla bakmama neden oldu. OSB Başkanı Ali Bahar üşenmedi bütün derslikleri, atölyeleri karış karış gezdirdi. Hepsi son model sanayi aletleriyle donanmış okulu gezince çok duygulandım. Kısır tartışmaların içinde kaybolup gidiyor ama Türkiye’nin en büyük sorunu kalifiye insan gücü. Hep söylüyorum. Şimdiden seferberlik ilan edip düğmeye bassak 10-12 yıldan önce gerçek sonuç alamayacağız. Türkiye’nin sanayisinde çalışacak, fabrikalarında görev alacak usta isimlere şiddetle ihtiyaç var. Üretim de ihracat da kalkınma da onların sayesinde olacak. Antalya OSB’de 4 yıl önce devletten alınan okul sanayicilerin 22 milyon liraya bulan yatırımı sonunda devletin de desteği ile baştan aşağı yenilenmiş. Eylül ayında açılan okulda 282 öğrenci var. 4. yılın başında öğrenci sayısı 1128’e çıkacak. Öğrencilerin tamamı yüzde 100 burslu okuyor. Ve adım gibi eminim. Robert Koleji, Galatasaray Lisesi mezunları nasıl kapışılıyorsa bu okuldan mezun olan öğrenciler de kapışılacak. Her biri işinin ehli, ustası olacak. Sanayimize yön verecekler... Umarım bu ve benzeri meslek liseleri örnek model olur, sayıları hızla artar.”