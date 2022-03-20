Fabrika açılışları tam gaz

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SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Amasya ve Çorum’da fabrika açılış törenlerine katıldı. Amasya’da 2019 yılında temel atma töreni gerçekleştirilen 20 yeni fabrika, OSB hizmet binası, kurs merkezi, anaokulu ve caminin inşaatı tamamlandı. Amasya’nın Merzifon ilçesindeki toplu açılış törenine katılan Bakan Varank, “2019 yılında burada fabrikalarımızın temellerini atmıştık. Temennilerde bulunmuştuk. Şimdi bu temennilerin hayata geçtiğini kanlı canlı bir şekilde görmek bizlere gurur veriyor” dedi.

1557 KİŞİYE İŞ İMKÂNI

Yeni fabrikalar hakkında bilgi veren Varank, “Yatırım tutarları 5 milyon liradan 150 milyon liraya kadar 20 fabrikanın açılışı için buradayız. Medikalden beyaz eşyaya, tarım aletlerinden hazır giyime toplamda 457 milyon liralık yatırım tutarına sahip bu fabrikalar, 1557 kardeşimize ekmek kapısı olacak. Ülkemizin yatırım, üretim istihdam ve ihracat rotasında yoluna devam etmesinde rol oynayacak. Tabi bu vesileyle bir teşekkürü de buradaki sanayicimiz, girişimcilerimiz hak ediyor. Ülkemiz üzerindeki tüm dezenformasyonlara, tüm karalamalara rağmen, inançla, aşkla, adanmışlıkla Türkiyenin geleceğine yatırım yapan firmalarımızı, girişimcilerimizi, sanayicilerimizi canı gönülden kutluyorum. Göreceksiniz hem sizler hem ülkemiz kazanacak” diye konuştu.

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ALTYAPIYA 7 MİLYON LİRA

Son 19 yılda Amasya’daki OSBlerin altyapı projeleri için 93 milyon lira kredi desteği sağlandığını belirten Bakan Varank, “Bakınız bizden önce Amasyada 2 OSB’de 32 parselde üretim yapılıyordu, istihdam sayısı sadece 620’ydi. Şimdi bu sayı 4 OSB’de 8 bin istihdama çıktı. Orta Karadeniz Kalkınma Ajansımızın aracılığıyla Amasya OSB, Merzifon OSB, Suluova OSB ve Suluova Besi OSB olmak üzere 4 OSB’nin altyapısını yaklaşık 7 milyon liralık bir bütçeyle destekledik. Amasya sanayisinin yüz akı Merzifon Organize Sanayi Bölgesi için kredi desteklerimiz tüm hızıyla sürüyor. Merzifon OSB’deki 43 hektarlık ilave alanın altyapı ve üstyapı işleri, desteklerimizle 2 yıl gibi kısa bir sürede tamamlandı. Hamdolsun bugün OSB binasının, SOGEP kapsamındaki kurs merkezinin, anaokulunun ve caminin açılışını yapmak bize nasip oldu” şeklinde konuştu.

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YATIRIMA DEVAM

Varank, ayrıca Çorum’da da açılış törenine katıldı. Türkiye’nin yatırımlarına hız kesmeden devam ettiğini belirten Bakan Varank, “Daha birkaç saat önce, Merzifon’da üretim ve istihdamın dinamosu olacak 20 fabrikanın açılışını yaptık. İşte şimdi de Çorum’da 320 milyon lira yatırım tutarına sahip 25 fabrikanın açılışını gerçekleştiriyoruz. Makineden tekstile, gıdadan yapı elemanlarına kadar birçok alanda üretim yapan bu fabrikalar 650 kişiye istihdam sağlıyor. Tüm dünyada üretimin, ticaretin durma noktasına geldiği bir dönemde, bizim cevval girişimcilerimiz korkmadan yatırımlarına devam etti” dedi. Enflasyon sorununa da değinen Varan, “Bu sorunun çok büyük bir kısmı küresel piyasalardaki dalgalanmalardan kaynaklanıyor. Ben şahsen bunu bir doğum sancısına benzetiyorum, ya da şafak vaktinden önceki karanlığa. İnşallah yakın zamanda enflasyonu da kontrol altına alarak ülkemizi 2023 hedeflerine çok daha hızlı ulaştıracağız” ifadelerini kullandı.