F1’in efsanesine teknoloji ihracatı

Söz konusu anlaşma kapsamında Bitci Teknoloji, McLaren Formula 1 Takımı için özel bir token projesi hayata geçirecek. Token projesi, Bitci Teknoloji bünyesindeki Türk mühendis ve yazılımcılar tarafından geliştirilen; Türkiye’nin ilk yerli blockchain platformu Bitci Chain üzerinde çalışacak. 3+2 yıl geçerli olacak anlaşma kapsamında, Bitci Teknoloji şirketlerinden Bitci.com’un logosu McLaren Formula 1 Takımı araçlarında ve pilotların kasklarında yer alacak. Böylece ilk kez bir Türk şirketi bu alanda Formula 1 organizasyonunda yer almış olacak.

BÜYÜK GURUR KAYNAĞI

Bitci Teknoloji Yönetim Kurulu Başkanı Çağdaş Çağlar, “Formula 1 dünyada en çok takip edilen spor organizasyonlarının başında geliyor. Bunun yanında Formula 1 dünyada Ar-Ge’nin ve inovasyonunun şüphesiz en çok kullanıldığı spor organizasyonu. Yeni teknolojilerin bu kadar ön planda olduğu bir organizasyonda, Bitci.com olarak biz de çok güvendiğimiz teknolojik altyapımızla var olacak; iş ortağımız McLaren Racing’in çok daha büyük başarılara ulaşmasına katkıda bulunacağız” ifadelerini kullandı. McLaren Racing Ticari Direktörü Mark Waller ise “İmzaladığımız anlaşmayla birlikte, Bitci.com’u McLaren F1 takımımızın resmi ortağı olarak duyurmaktan mutluluk duyuyoruz. Uzun süreli ortaklık ve taraftar token projemiz Formula 1’de türünün ilk örneği olacak. Bahreyn’de başlayacak olan 2021 Formula 1 sezonunun açılışında, MCL35M’de Bitci.com ile ortaklığımızı hayata geçirmeyi dört gözle bekliyoruz” diye konuştu.

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