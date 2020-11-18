F1 günü 3 bin GB data kullanıldı
Formula 1 yarışları sırasında, Turkcell’in şebekesinde kullanılan data miktarı, normal döneme göre bir günde yüzde 245 artarak, toplamda yaklaşık 3 bin GB (Gigabyte) oldu.
Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan, Türkiye’nin tanıtımı için son derece önemli olan ve 150’yi aşkın ülkede 2 milyar kişinin izlediği Formula 1 organizasyonun kusursuz işlemesi için Turkcell olarak üzerlerine düşeni yaptıklarını ifade etti. Erkan, “Güçlü altyapımızla ülkemiz için son derece önemli olan Formula 1 Türkiye Grand Prix’sine destek verdiğimiz için son derece mutluyuz. Dünyanın en önemli spor organizasyonlarından birinin ülkemize tekrar kazandırılmasında rol oynayan ve başarılı bir organizasyonla ülkemizin adının tüm dünyada bir kez daha duyurulmasına vesile olan herkese teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.
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