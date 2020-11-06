F1 direksiyonunu İstanbul’a kıran mesaj

Uzun bir süredir dillendirilen Formula 1 Türkiye’ye dönecek söyleminin bu yıl gerçeğe dönüşmesini kimse beklemiyordu. Öyle ya 2020 takvimi çoktan açıklanmış, pandemi nedeniyle sezonun tamamlanması bile şüpheli hale gelmişti. Mart ayında gündeme düşen ‘İstanbul bu yılki takvime alınıyor’ haberi bizler için sürprizdi. Ancak Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) Başkanı Eren Üçlertoprağı ve FIA Dünya Motor Sporları Konseyi Üyesi Serkan Yazıcı için hiç de sürpriz değildi. Eren Üçlertoprağı bir grup gazeteciyle buluşmasında F1’in Türkiye’ye dönüşünün perde arkasını anlattı. Uluslararası Otomobil Federasyonu (FIA) Başkanı Jean Todt ile TOSFED yönetimi F1’in yeniden İstanbul’a gelmesi için görüşmeler yürütse de bu yıl hiç akıllarda yoktu. Bombayı Todt patlattı.

EVİNDE MİSAFİR ETTİ

Şubat ayında Serkan Yazıcı ile Eren Üçlertoprağı’nı Paris’teki evinde misafir eden Todt, “Salgın nedeniyle bazı ülkeler sınırlarını kapıyor. Bazı etaplar iptal edilebilir. Formula 1 CEO’suna, “F1’i bu yıl İstanbul Park’ta istiyoruz’ diye mesaj atın” der. Tüyoyu kapan ikili hemen mesajı yollar. Gerçekten de koronavirüs nedeniyle iptaller arka arkaya gelir.

TV yayınları ve sponsorlarla yaptığı anlaşmalar gereği yılda 15 yarışı tamamlamadığı taktirde önemli kayba uğrayacak olan F1 yönetimi, bazı ülkelerde bir kaç yarış yaparak ve takvime yeni ülkeler alarak sorunu çözmeyi planlar.

Todt aracılığıyla F1 yönetimine yapılan başvuruya mart ortasında cevap gelir. İtalya ve Bahreyn yarışlarının arasında tam da yol güzargahında olan İstanbul böylece takvime girer.

Eren Üçlertoprağı, “Formula 1’in Türkiye’ye geri dönmesinde Cumhurbaşkanlığı’nın himayesi, koronavirüs ile olan mücadelede sağlık sistemimize duyulan güven ve FIA ile olan ikili ilişkiler çok önemli bir rol oynadı” dedi.

YARIŞ SEYİRCİSİZ

Formula 1’in 12-15 Kasım’da düzenlenecek olan İstanbul ayağında, aralarında Ferrari, Mercedes, Renault gibi markaların da bulunduğu 10 takım adına, 14 farklı ülkeden 20 sürücü yarışacak. Yarış seyircisiz olacak ama milyonlar TV’den izleyecek.

Takımlarla birlikte İstanbul F1, 2 bin yabancı misafiri ağırlayacak. F1 İstanbul’un ticari ve pazarlama kısımları İstanbul Park yönetimi; sportif çalışmaların tüm koordinasyonu ve yönetimi ise TOSFED tarafından üstleniyor. TOSFED, yarış öncesinde 850 kişilik ekibiyle pisti devralacak.

TÜRKİYE SEVDALISI FIA BAŞKANI TODT

Eren Üçlertoprağı için Jean Todt özel biri. ‘Amcamız gibi’ dediği Todt için Üçlertoprağı şunları söyledi: “Türkiye’yi de çok sever. Reina saldırısı sonrasında gelip, vefat edenleri anmak için çiçek bırakmıştı. Todt, Formula 1’in İstanbul’a dönmesi için çok uğraştı.”

F1 KAÇA DÖNDÜ?

2005-2011 arasında 7 yıl üst üste yapılan İstanbul yarışları 26 milyon dolarlık yıllık maliyet nedeniyle takvimden çıkmıştı. TOSFED Başkanı bu yıl İstanbul’un takvime girmesi karşılığında bırakın 26 milyon dolar vermeyi oldukça sembolik bi rakamın haricinde Türkiye’nin cebinden para çıkmadığını söyledi.

F1 KAFİLESİNİ TAŞIYAN İLK UÇAK İSTANBUL’DA

Formula 1 sezonunun 14’üncü yarışı Formula 1 DHL Turkish Grand Prix 2020, 9 yıl aradan sonra 13-14-15 Kasım tarihinde İntercity İstanbul Park´ta gerçekleştirilecek. Organizasyon kapsamında kullanılacak araçları ve malzemelerini taşıyan kargo uçağı ilk seferini İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı’na yaptı. Air Bridge Cargo Airlines’a bağlı uçak dün saat 18.50 sıralarında Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı’na iniş yaptı. Kargo uçağından araçları ve malzemeleri nakliye işini Sabiha Gökçen Havaalanı Taşıma ve İşletme Kooperatifi (SAWKOOP) Lojistik şirketi üstlendi. İlkay DİKİCİ-DHA