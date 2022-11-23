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F-16'ların yerine geçecek! Bakan Varank MMU'nun görev bilgisayarını tanıttı

Güncelleme Tarihi:

#Milli Muharip Uçak#Mustafa Varank#Görev Bilgisayarı
Oluşturulma Tarihi: Kasım 23, 2022 15:32

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Milli Muharip Uçak'ın görev bilgisayarını Meclis'e getirip milletvekillerine tanıttı. TUSAŞ’ın ana yüklenicisi olduğu MMU’nun, 2030’lu yıllarda F-16 savaş uçaklarının yerini alması planlanıyor.

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Türkiye’nin 5’inci nesil savaş uçağı Milli Muharip Uçak’ta (MMU) önemli bir viraj dönüldü. MMU’nun beyni olarak nitelendirilen görev bilgisayarı TÜBİTAK BİLGEM tarafından başarıyla üretildi. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, MMU’nun görev bilgisayarını Meclis’e getirdi. TBMM’de bütçe görüşmeleri öncesinde Bakan Varank’ın konuşma yapacağı masanın önündeki sehpaya üstü örtülü bir kutu konuldu. Bakan Varank’ın konuşması sırasında örtü açıldı ve MMU’nun görev bilgisayarı ortaya çıkarak milletvekillerine tanıtıldı.

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Bakan Varank bu sırada konuşmasına devam ederken, 5’inci nesil bir savaş uçağı olacak MMU’nun görev bilgisayarını başarıyla ürettiklerini ifade etti ve “Zamanından önce TUSAŞ’a teslim ettik. Bu oldukça stratejik teknoloji harikası görev bilgisayarında çalışan gerçek zamanlı işletim sisteminin çok çekirdekli sürümünü de yine bizim mühendislerimiz geliştirdi.” ifadesini kullandı.

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BÜTÇE GÖRÜŞMELERİ

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile bağlı ve ilgili kuruluşlarının bütçesi görüşüldü. Görüşmeler sırasında Bakan Varank, 2023 yılı bütçesini sundu. Geliştirilen teknolojilerle Türkiye’nin kendi savaş yönetim sistemiyle denizaltısından kendi torpidosunu güdüleyebileyen dört ülkeden biri olduğunu ifade eden Bakan Varank, “5. nesil bir savaş uçağı olacak Milli Muharip Uçağımızın görev bilgisayarını başarıyla ürettik ve zamanından önce TUSAŞ’a teslim ettik. Bu oldukça stratejik teknoloji harikası görev bilgisayarında çalışan gerçek zamanlı işletim sisteminin çok çekirdekli sürümünü de yine bizim mühendislerimiz geliştirdi.”

F-16ların yerine geçecek Bakan Varank MMUnun görev bilgisayarını tanıttı

F-16’LARIN YERİNE GEÇECEK

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı tarafından yurt içi imkân ve kabiliyetler ile tasarlanan ve geliştirilen bir savaş uçağının üretilmesi ve bu uçağı tasarlayıp geliştirebilecek insan gücü ve altyapının oluşturulması hedefinin sonucu olarak MMU Projesi hayata geçirildi. TUSAŞ’ın ana yüklenicisi olduğu MMU’nun, 2030’lu yıllarda F-16 savaş uçaklarının yerini alması planlanıyor.

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F-16ların yerine geçecek Bakan Varank MMUnun görev bilgisayarını tanıttı

YENİ TEKNOLOJİK KABİLİYETLER

MMU ile birlikte Türkiye; 5’inci nesil bir muharip uçağı üretebilecek altyapı ve teknolojiye sahip sınırlı sayıdaki ülke arasında yerini alacak. Ayrıca; düşük görünürlük, dâhili silah yuvası, yüksek manevra kabiliyeti, artırılmış durumsal farkındalık ve sensör füzyonu gibi alanlarda kabiliyetler kazanacak.

F-16ların yerine geçecek Bakan Varank MMUnun görev bilgisayarını tanıttı

KRİTİK YAZILIMLAR YÜKLENEBİLECEK

MMU’nun görev bilgisayarı da TÜBİTAK BİLGEM tarafından tasarlandı ve geliştirildi. Görev bilgisayarı; yüksek hesaplama ve iletişim kabiliyetine sahip olacak. Görev bilgisayarına kritik yazılımlar yüklenebilecek. Bilgisayar, güçlü ve çok fonksiyonlu modüler işlemci ünitesi barındıracak. Motor çalıştırma, görev sistemleri ve hava aracı yönetim sistemleri arayüz ve fonksiyonlarını bu bilgisayar gerçekleştirecek.

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#Milli Muharip Uçak#Mustafa Varank#Görev Bilgisayarı

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