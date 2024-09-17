Eyüp Sabri Tuncer’den ilk açıklama: ‘Satışı 2022’den önce durdu’

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AB, bu ürünlerin içerisinde üreme sistemine ve doğacak çocuğun sağlığına zarar verebilecek, cilt hassasiyetine neden olabilecek yasaklı 2-(4-tert-butilbenzil) propionaldehit (BMHCA) maddesi tespit edildiği için söz konusu kararı almıştı.

‘FORMÜL YASA SONRASI DEĞİŞTİ’

Şirketten yapılan açıklamada, AB’de bu maddenin piyasaya arzının 1 Mart 2022 tarihinde yasaklandığına dikkat çekildi ve bu tarihten itibaren de söz konusu maddenin kullanılmadığı vurgulandı. “Eyüp Sabri Tuncer olarak, ürünlerimizin güvenliği ve yasal düzenlemelere uygunluğu her zaman önceliğimizdir” denilen açıklamaya şöyle devam edildi:

“1 Mart 2022 itibarıyla, Avrupa Birliği’nde Butylphenyl Methylpropional (Lilial) adlı bileşenin kozmetik ürünlerde piyasaya arzı yasaklanmıştır. Tüm Avrupa firmaları gibi bizler de bu düzenlemeye tamamen uyduğumuzu ve ürünlerimizde bu maddeyi kullanmadığımızı belirtmek isteriz. Markamız, bu yasağa uygun olarak formüllerini güncellemiş ve Mart 2022’den önce bu bileşeni içeren ürünlerin satışını durdurmuştur. Şu an piyasada bulunan ürünlerimiz, güvenli ve en yüksek kalitededir. 100 yıllık tecrübemizle, her zaman sağlığınızı ön planda tutarak, Avrupa Birliği kriterlerine uygun ürünler üretmeye devam ediyoruz.”

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Açıklamada ayrıca, sosyal medyada yayılan ‘yanıltıcı ve eksik bilgilerle ilgili saldırılar’ için gerekli görüşmelerin ilerleyen günlerde yapılacağı belirtildi ve asılsız iddialara karşı hukuki süreç başlatılacağı duyuruldu.

NE OLMUŞTU?

AVRUPA Birliği, Eyüp Sabri Tuncer’in bazı kolonya, parfüm, vücut spreyi, el ve vücut losyonu, sıvı sabun ve tıraş losyonu ürünlerinde, AB içerisinde yasaklı 2-(4-tert-butilbenzil) propionaldehit (BMHCA) maddesinin tespit edildiğini duyurmuş; söz konusu uyarı, AB’nin tehlikeli gıda dışı ürünler için Hızlı Uyarı Sistemi Safety Gate’te yayımlanmıştı. Ancak bu uyarı 2022 Mart’tan önce üretilen ürünler için yapılmış; önlem olarak şu an için 2022 Mart’tan önce üretilen ürünlerin satışlarının durdurulduğu ve piyasadan toplatıldığı kaydedilmişti.