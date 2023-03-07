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EYT'lilerin yüzde 26'sı başvuru yaptı

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#EYT#Emekli#Başvuru
EYTlilerin yüzde 26sı başvuru yaptı
Oluşturulma Tarihi: Mart 07, 2023 17:08

Emeklilikte yaşa takılanlara (EYT) ilişkin kanunun Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından, emeklilik için başvuru yapanların sayısı 600 bini geçti.

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Emeklilikte Yaşa Takılanlarla (EYT) ilgili düzenlemeleri içeren Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Kanunun yürürlüğe girmesinin ardından başvuru yapmak isteyen vatandaşlar Sosyal Güvenlik Kurumu'nun (SGK) yolunu tuttu.

TRT Haber'in haberine göre, düzenlemenin yürürlüğe girmesinden itibaren emekli olmak için başvuru yapanların sayısı 600 bini geçti. Böylece 2 milyon 250 bin EYT'linin yüzde 26'sı başvuru yapmış oldu.

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#EYT#Emekli#Başvuru

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