EYT'lilerin yüzde 26'sı başvuru yaptı

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Emeklilikte Yaşa Takılanlarla (EYT) ilgili düzenlemeleri içeren Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Kanunun yürürlüğe girmesinin ardından başvuru yapmak isteyen vatandaşlar Sosyal Güvenlik Kurumu'nun (SGK) yolunu tuttu.

TRT Haber'in haberine göre, düzenlemenin yürürlüğe girmesinden itibaren emekli olmak için başvuru yapanların sayısı 600 bini geçti. Böylece 2 milyon 250 bin EYT'linin yüzde 26'sı başvuru yapmış oldu.