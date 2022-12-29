Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
BORSADÖVİZALTINVİOP&VARANTANALİZKOBİKRİPTO PARALAR
Hürriyet Arama
HABERLEREkonomi Haberleri

EYT'liler emekli promosyonlarını hesaplamaya başladı! Ne kadar alacaklar...

Güncelleme Tarihi:

#EYT#Emekli#Promosyon
EYTliler emekli promosyonlarını hesaplamaya başladı Ne kadar alacaklar...
Oluşturulma Tarihi: Aralık 29, 2022 13:11

Emeklilikte Yaşa Takılanlar emekli olduğunda seçtikleri bankaya göre promosyon hak etmiş olacak. Yaklaşık 2,5 milyon kişinin yararlanacağı EYT kapsamında 9 Eylül 1999 tarihinden önce sigortalı olarak işe girmiş kişiler yararlanabilecek. EYT’liler şimdiden alacakları maaş ve promosyonlarını hesaplamaya başladı.

Haberin Devamı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Emeklilikte Yaşa Takılanlar’a ilişkin müjdesini verdi. Kadınlarda 20 hizmet yılı ve 5000 gün, erkeklerde 25 hizmet yılı ve 5400 günü dolduran kişiler EYT’li oldu. Yapılan yeni düzenlemenin devreye girmesiyle şartları sağlayan kişiler emekli olabilecek.

Emeklilik için uzun yıllardır bekleyen 2,5 milyon EYT’li emekli olduktan sonra da tercihlerini yaparak maaşlarını çekecekleri bankadan promosyon alabilecek.

Gözden Kaçmasın

EYTliler kuyruk oluşturdu SGK önünde sıraya girdiler... EYT başvurusu nasıl yapılacakEYT'liler kuyruk oluşturdu! SGK önünde sıraya girdiler... EYT başvurusu nasıl yapılacak?Haberi Görüntüle

Bankalar emeklilerin maaş hesaplarını kendi bünyelerinde tutmak için promosyon yarışına giriyor. Promosyonun yanında ek haklar ve düşük faizli kredi imkanı da tanıyan bankalar 2,5 milyon emekli için kolları sıvadı ve çalışmalara başladı.

2022 yılı için SGK’nın bankalarla yaptığı yeni protokolde, 3 bin 500 liraya kadar emekli maaşına 3 bin lira, 3 bin 500 ile 7 bin 500 lira arası olanlara 3 bin 500 lira, 7 bin 500 ila 10 bin lira arası olanlara 4 bin 500, 10 bin liradan fazla olanlara 5 bin lira promosyon verilecekti.

Haberin Devamı

7 BİN LİRAYA ULAŞMIŞTI

Bankalar da kendilerini buna göre hazırlamış ve promosyonlarını belirlemişti. Birçok banka protokolden daha fazla tutarları emeklilere promosyon olarak vermiş tutar 7 bin liralara ulaşmıştı.

Emekliler ise e-Devlet aracılığıyla kendilerine en yüksek promosyon veren bankaya maaşını taşıyıp promosyon başvurusunu da internet bankacılığı üzerinden dakikalar içinde gerçekleştirmişti.

EYT’liler de emekli oldukları anda seçecekleri banka ile promosyon sözleşmesi imzalayıp peşin olarak promosyonlarını hesaplarına görebilecekler.

Gözden Kaçmasın

EYT’de borçlanmaya 3 gün içinde başvuranlar yüzde 54,66 kârda olacakEYT’de borçlanmaya 3 gün içinde başvuranlar yüzde 54,66 kârda olacakHaberi Görüntüle

3 YILLIK TAAHHÜT SÜRESİ BULUNUYOR

Emekliler bankalardan promosyon almak için 3 yıl boyunca bankadan maaş alacağını belirtmesi gerekiyor. Bunun dışında başka şart bulunmuyor.

2,5 MİLYON YENİ emekli İÇİN PROMOSYON ŞARTLARI DEĞİŞEBİLİR

Kısa sürede 2,5 milyon kişinin emekliye ayrılacak olmasından dolayı bankalar daha çok emekliyi bünyesine katmak için daha fazla promosyon vermek isteyebilir. Bu durum önümüzdeki günlerde bankaların yapacağı açıklamalarda görülecek.

Gözden Kaçmasın

EYT rehberi Uzman isim tek tek açıkladı... Ne kadar maaş alınacak, kimler başvurabilecekEYT rehberi! Uzman isim tek tek açıkladı... Ne kadar maaş alınacak, kimler başvurabilecek?Haberi Görüntüle

BU VİDEO İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Cumhurbaşkanı Erdoğan: EYT'de yaş sınırı uygulanmayacak
daha fazla video içinCumhurbaşkanı Erdoğan: EYT'de yaş sınırı uygulanmayacak
Haberle ilgili daha fazlası:
#EYT#Emekli#Promosyon

BAKMADAN GEÇME!

BİR SORUDAN FAZLASI | Eşimin ailesiyle evleri nasıl ayırırım

BİR SORUDAN FAZLASI | Eşimin ailesiyle evleri nasıl ayırırım?

#Kaynana
Elon Muskın kaybı diğerlerinin servetlerini bile geçti 2022 teknoloji milyarderlerine yaramadı, bir tek O kazandı...

Elon Musk'ın kaybı diğerlerinin servetlerini bile geçti! 2022 teknoloji milyarderlerine yaramadı, bir tek 'O' kazandı...

#Elon Musk
Strep A kâbusunda umut ışığı Doktorlar Aşısı yok diye uyarıyordu, güzel haber geldi...

Strep A kâbusunda umut ışığı! Doktorlar 'Aşısı yok' diye uyarıyordu, güzel haber geldi...

#Sağlık

BAKMADAN GEÇME!

BİR SORUDAN FAZLASI | Eşimin ailesiyle evleri nasıl ayırırım

BİR SORUDAN FAZLASI | Eşimin ailesiyle evleri nasıl ayırırım?

#Kaynana
Elon Muskın kaybı diğerlerinin servetlerini bile geçti 2022 teknoloji milyarderlerine yaramadı, bir tek O kazandı...

Elon Musk'ın kaybı diğerlerinin servetlerini bile geçti! 2022 teknoloji milyarderlerine yaramadı, bir tek 'O' kazandı...

#Elon Musk
Strep A kâbusunda umut ışığı Doktorlar Aşısı yok diye uyarıyordu, güzel haber geldi...

Strep A kâbusunda umut ışığı! Doktorlar 'Aşısı yok' diye uyarıyordu, güzel haber geldi...

#Sağlık