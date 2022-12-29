EYT'liler emekli promosyonlarını hesaplamaya başladı! Ne kadar alacaklar...

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Emeklilikte Yaşa Takılanlar’a ilişkin müjdesini verdi. Kadınlarda 20 hizmet yılı ve 5000 gün, erkeklerde 25 hizmet yılı ve 5400 günü dolduran kişiler EYT’li oldu. Yapılan yeni düzenlemenin devreye girmesiyle şartları sağlayan kişiler emekli olabilecek.

Emeklilik için uzun yıllardır bekleyen 2,5 milyon EYT’li emekli olduktan sonra da tercihlerini yaparak maaşlarını çekecekleri bankadan promosyon alabilecek.

Bankalar emeklilerin maaş hesaplarını kendi bünyelerinde tutmak için promosyon yarışına giriyor. Promosyonun yanında ek haklar ve düşük faizli kredi imkanı da tanıyan bankalar 2,5 milyon emekli için kolları sıvadı ve çalışmalara başladı.

2022 yılı için SGK’nın bankalarla yaptığı yeni protokolde, 3 bin 500 liraya kadar emekli maaşına 3 bin lira, 3 bin 500 ile 7 bin 500 lira arası olanlara 3 bin 500 lira, 7 bin 500 ila 10 bin lira arası olanlara 4 bin 500, 10 bin liradan fazla olanlara 5 bin lira promosyon verilecekti.

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7 BİN LİRAYA ULAŞMIŞTI

Bankalar da kendilerini buna göre hazırlamış ve promosyonlarını belirlemişti. Birçok banka protokolden daha fazla tutarları emeklilere promosyon olarak vermiş tutar 7 bin liralara ulaşmıştı.

Emekliler ise e-Devlet aracılığıyla kendilerine en yüksek promosyon veren bankaya maaşını taşıyıp promosyon başvurusunu da internet bankacılığı üzerinden dakikalar içinde gerçekleştirmişti.

EYT’liler de emekli oldukları anda seçecekleri banka ile promosyon sözleşmesi imzalayıp peşin olarak promosyonlarını hesaplarına görebilecekler.

3 YILLIK TAAHHÜT SÜRESİ BULUNUYOR

Emekliler bankalardan promosyon almak için 3 yıl boyunca bankadan maaş alacağını belirtmesi gerekiyor. Bunun dışında başka şart bulunmuyor.

2,5 MİLYON YENİ emekli İÇİN PROMOSYON ŞARTLARI DEĞİŞEBİLİR

Kısa sürede 2,5 milyon kişinin emekliye ayrılacak olmasından dolayı bankalar daha çok emekliyi bünyesine katmak için daha fazla promosyon vermek isteyebilir. Bu durum önümüzdeki günlerde bankaların yapacağı açıklamalarda görülecek.

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