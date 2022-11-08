EYT SON DURUM NEDİR? EYT'de dikkat çeken harf ve rakam detayı... K, Ş, S harfleri ve 02, 08 kodları ne anlama geliyor? Uzman isim açıkladı

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Milyonlarca kişiyi ilgilendiren ve yılsonunda netlik kazanması beklenen Emeklilikte Yaşa Takılanlar'a ilişkin yeni detaylar ortaya çıkmaya başladı.

Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT), konusunda her geçen gün yeni bir detay dikkat çekiyor. Gündemdeki konuların arasında yer alan harf ve sayı kodlarının ne anlama geldiği merak ediliyordu.

CNN Türk yayınına konuk olan Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Kaya, merak edilen soruları yanıtladı.

K, S, Ş HARFLERİ NE ANLAMA GELİYOR?

Çalışanların E-Devlet sistemlerinde girdiklerinde hizmet dökümlerinin baş sol kısmında bu harfleri görecekler ve bunlarında farklı renkleri var. Turuncu, kırmızı ve yeşil şeklinde. 'K' harfi dediğimiz 'Kontrollü İşyeri'. Yani denetim elemanları tarafından işyeriyle ilgili süreç içerisinde yapılmış işlemler. Yani işyerinde birtakım sıkıntıların olabilme ihtimali söz konusu olabilir. Ki bu işyerleri geçmiş yıllarda pek çok olumsuzluklara sebebiyet verdiği için çalışanları ileride mağdur olmamaları için çalışma süreleri devam ederken Sosyal Güvenlik Kurumunun denetim elemanları tarafından incelemeler yapılıyor. Riskli gördükleri işyerlerine bu harfleri veriyorlar. Yani bu işyerleri denetim elemanlarının gözetiminde birtakım işlemler yapıyor.

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'Ş' ise 'Şüpheli İşyeri'. Yani bir işyeri açılmış. Bu işyerinde fiili olarak faaliyete devam edip etmediği, primlerini düzenli ödeyip ödemediği konusunda bir itilaf ya da şüphe uyandırdığını görüyoruz. Burada yine Sosyal Güvenlik Kurumunun denetim elemanlarının işlem yaptığını takip edebiliriz.

En riskli grup ise 'S' harfi ile yer alan 'Sahte İşyeri'. Burası fiili hayatta hiçbir faaliyeti olmayıp sigorta primi toplamak için ya da usulsüzlük yapmak için yapılan, tescil edilen işyerleri ki burada hizmet alan işverenlerin çalışanları, emekli olmaları durumunda bu işyerinde S harfi ile adlandırılmış işyerinden emekli olmuş kişi ileriki yıllarda bu işyerinin sahte olduğu tespit edildiği takdirde emeklilikleri iptal edildiği gibi, aynı zamanda almış olduğu sağlık hizmetleri ve geçici iş görmezlik gelirleri de yasal faizleri ile birlikte çalışandan geri alınmakta." ifadelerini kullandı.

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EYT'DE 02 VE 08 KODLARI NE ANLAMA GELECEK?

SGK Uzmanı Özgür Kaya, 02 ve 08 kodları ile ilgili merak edilen detayları da açıkladı.

Emekli olduktan sonra işe giriş bilgilerindeki bazı kodlar da değişiyor. Burada öne çıkan, '08' ve '02' kodları oluyor.

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Yeni düzenlemede işverenlerin yapması gerekenlere de dikkat çeken Kaya şöyle konuştu:

"Kişi emekli olduktan sonra statüsü değişmiş oluyor, aktif durumdan pasif duruma düşmüş oluyor. İşten ayrılış kodunu '08' olarak kullanacaklar, bu emekli demektir.

Emekli olduktan sonra çalışmaya devam edecekse, bu sefer işe giriş kodu '02' olacaktır. İşverenlerin işe giriş bilgilerindeki kodları ve işten çıkış kodlarına bu noktada dikkat etmeleri gerekiyor."