EYT’de detaylar netleşiyor! Kadınlarda 5000 gün ve 20 hizmet yılı, erkeklerde 5400 gün ve 25 hizmet yılı yetecek

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Milyonlarca kişiyi ilgilendiren Emeklilikte Yaşa Takılanlar'a dair düzenlemede ana başlıklar netleşmeye başladı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin "İki şartı kaldırmıyoruz: Prim gün sayısı ve yıl sayısı. Kadınlar için 20, erkekler için 25 şartını yerine getirdikleri zaman onlar da bundan istifade edecekler. Herkesi kapsayan bir düzenleme, sınır koyan bir düzenleme değil" ifadesini kullandı.



Emeklilikte Yaşa Takılanlar için son viraja girildi. Çalışmalar ve düzenlemeler tamamlanarak Meclis'e sunulması bekleniyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, EYT'lilere yönelik olarak yaş şartının kaldırılması halinde sadece prim günü ve hizmet yılı şartını yerine getirip emekliliği hak edecek kişi sayısının şu an için 1,5 milyon civarında olduğunu söyledi.



EYT ile ilgili bir açıklama daha yapan Bakan Bilgin, kadınlarda 20, erkeklerde de 25 yıl hizmet yılı şartını sağlayan ve prim gün sayısını dolduranların EYT'den istifade edeceğini belirtti.

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İKİ ŞARTI VAR: KADINLARDA 5000 GÜN 20 HİZMET YILI, ERKEKLERDE 5400 GÜN 25 HİZMET YILI



EYT’de yaş sınırının kalkması halinde geriye 2 kıstas kalıyor. Prim gün sayısını dolduran ve hizmet yılını dolduranların EYT kapsamında emekli olması beklentisi arttı. Buna göre kadınlarda 20 yıl, erkeklerde 25 yıl ve kadınlar 5000, erkeklerde 5400 prim gün sayısını dolduranların emekli olması bekleniyor.



8 EYLÜL 1999 YILI ÖNCESİ GİRİŞİ OLANLAR YARARLANACAK



EYT kapsamına alınacak olanlar 8 Eylül 1999 yılı öncesinde SGK girişi olanlardan oluşacak. Başka bir deyişle 7 Eylül 1999’da SGK’lı olan kadınlarda 5000 prim gün sayısı, erkeklerde de 5400 prim gün sayısı olup, kadınlar 20 yıl, erkeklerde de 25 yıl hizmet yılını dolduranlar emekliliklerini isteyebilecek.



Buna göre örnek hesaplamayla 8 Eylül 1999 yılı ve öncesinde SGK girişi olan kadınlar bu tarihin üzerine 20 hizmet yılı ekleyip, 5000 bin prim gün sayısını doldurduğunda, erkeklerde ise 25 hizmet yılı ekleyip, 5400 prim gün sayısını doldurduğunda emekliliği hak etmiş olacak.

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İŞTE ÖRNEK EMEKLİLİK HESAPLAMASI



Örnekle anlatmak gerekirse 7 Eylül 1999 tarihinde işe giren kadın 5000 prim günü ve 20 hizmet yılını doldurduğu için emekliliği hak etmiş oluyor. Erkeklerde ise yine 7 Eylül 1997 tarihinde işe girmişse 5400 prim günü ve 25 hizmet yılını tamamladığı için emekli olabiliyor. 7 Eylül 1999 tarihinde işe giren erkekler ise 2024 yılında 25 hizmet yılını doldurduğunda emekli olabilecek.

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ESKİ DÜZENLEMEDE YAŞ KRİTERİ GELMİŞTİ

Şu anki mevcut düzenlemede yıllara göre yaş şartı, prim gün sayısı ve hizmet yılı bulunuyor. 4759 sayılı kanunda yapılan değişiklikle 506 sayılı kanunun geçici 81'inci maddesi kademeli geçiş süreleri aşağıdaki tablodaki gibi belirlenmişti. EYT'nin devreye girmesiyle birlikte yaş şartının kalkması bekleniyor.