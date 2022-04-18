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EYT son dakika gelişmeleri - EYT ne zaman çıkacak, çıkacak mı?

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EYT son dakika gelişmeleri - EYT ne zaman çıkacak, çıkacak mı

EYT konusu gündemde yer almaya devam ediyor. Emeklilikte yaşa takılanlar yeni yılda kendileri ile ilgili bir düzenleme yapılıp yapılmayacağını merak ediyorlar. Emekli olmak için vatandaşların sigortalılık süresi, prim ödeme ve yaş şartını sağlamaları gerekiyor. Emeklilikte yaşa takılanlar ile ilgili son açıklama Son açıklama AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu tarafından yapıldı. Peki, EYT ne zaman çıkacak?

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EYT ile ilgili son dakika haberleri yakından takip ediliyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin konunun çalışma programı içerisinde olduğunu duyurmuştu. AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu açıklamasında bu yıl içerisinde konunun netleşeceğini bildirdi. İşte detaylar

EYT NE ZAMAN ÇIKACAK?

EYT’nin ne zaman çıkacağı hakkında tarih açıklaması yapıldı. AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, "Değerlendirmeler yapılarak 1 Temmuz’da memur ve emeklilere maaş artışı olacak. Bu bağlamda asgari ücretli kardeşlerimizin durumu da ele alınacak" açıklamasını yaptı. EYT'lilerle ilgili olarak da Akbaşoğlu "EYT'li kardeşlerimizle ilgili ne yapacağımızı bu yıl açıklayacağız" dedi.

DAHA ÖNCE YAPILAN AÇIKLAMALAR

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin CNN TÜRK’te Hakan Çelik'in sorularını yanıtladı. Bakan Bilgin EYT ile ilgili açıklaması şu şekilde:

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Emeklilik meselesi 3 şarta bağlanmış. 1 prim gün sayısını tamamlama, 2 yıl, 3'üncüsü yaş... Üçüncü şık sorun. Yaş şartını yerine getirmemiş olanlarla ilgili sorun.

EYT son dakika gelişmeleri - EYT ne zaman çıkacak, çıkacak mı

Yaş da bu işin şartlarından biri denilen bir anayasa kararı var. Prim ödeyecek insan sayısı ile emekli olacak insan sayısı arasında bir oran var.

Türkiye'de bu rakam 2'nin altına düştü. Düzenlemeler yapılırken bunlar dikkate alınmıştır. Emekliliğimizi planladığımız için bize haksızlık yapıldı diyorlar.

Çalışma programı içinde var. Ama aşama aşama çözüyoruz. Öncelikli sorunlarımız emeklilerimizin durumu, 3600 ek gösterge, sözleşmeli personel...

Tüm bunları düzenleyecek düzenleme yapmak. İşçi sendikalarımızla yapacağımız sözleşme hakları ve enflasyon farkları çalışmalarımız var. Tüm çalışmaları ele alacağız. Önceliklerimizi sıraladım.

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