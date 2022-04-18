EYT son dakika gelişmeleri - EYT ne zaman çıkacak, çıkacak mı?

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EYT ile ilgili son dakika haberleri yakından takip ediliyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin konunun çalışma programı içerisinde olduğunu duyurmuştu. AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu açıklamasında bu yıl içerisinde konunun netleşeceğini bildirdi. İşte detaylar

EYT NE ZAMAN ÇIKACAK?

EYT’nin ne zaman çıkacağı hakkında tarih açıklaması yapıldı. AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, "Değerlendirmeler yapılarak 1 Temmuz’da memur ve emeklilere maaş artışı olacak. Bu bağlamda asgari ücretli kardeşlerimizin durumu da ele alınacak" açıklamasını yaptı. EYT'lilerle ilgili olarak da Akbaşoğlu "EYT'li kardeşlerimizle ilgili ne yapacağımızı bu yıl açıklayacağız" dedi.

DAHA ÖNCE YAPILAN AÇIKLAMALAR

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin CNN TÜRK’te Hakan Çelik'in sorularını yanıtladı. Bakan Bilgin EYT ile ilgili açıklaması şu şekilde:

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Emeklilik meselesi 3 şarta bağlanmış. 1 prim gün sayısını tamamlama, 2 yıl, 3'üncüsü yaş... Üçüncü şık sorun. Yaş şartını yerine getirmemiş olanlarla ilgili sorun.

Yaş da bu işin şartlarından biri denilen bir anayasa kararı var. Prim ödeyecek insan sayısı ile emekli olacak insan sayısı arasında bir oran var.

Türkiye'de bu rakam 2'nin altına düştü. Düzenlemeler yapılırken bunlar dikkate alınmıştır. Emekliliğimizi planladığımız için bize haksızlık yapıldı diyorlar.

Çalışma programı içinde var. Ama aşama aşama çözüyoruz. Öncelikli sorunlarımız emeklilerimizin durumu, 3600 ek gösterge, sözleşmeli personel...

Tüm bunları düzenleyecek düzenleme yapmak. İşçi sendikalarımızla yapacağımız sözleşme hakları ve enflasyon farkları çalışmalarımız var. Tüm çalışmaları ele alacağız. Önceliklerimizi sıraladım.