EYT ne zaman çıkacak? Bakan Bilgin’den EYT, taşeron işçi ve sözleşmeli personellere müjde

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, kamudaki binlerce sözleşmeli personelle ilgili çalışmayı sonuca ulaştırmak üzere olduklarını söyledi.



Bakan Bilgin, Cumhurbaşkanlığı Kabinesinin ardından bir grup gazetecinin çalışma hayatıyla ilgili gelişmeler konusundaki sorularına şu yanıtları verdi:

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“TAŞERON SORUNUNU ÇÖZÜYORUZ”

“Kamudaki sözleşmeli personelle ilgili çalışmamızı sona erdirmek üzereyiz. Meclis ilk açıldığında sözleşmeli personel dosyasını getireceğiz. Şu anda üzerinde çalıştığımız dosya o, bitirmek üzereyiz. Bir iki konu daha var EYT ondan sonra çünkü onun teknik çalışması biraz daha zaman alacak. Tek bir formül üzerinde duruyoruz ama henüz sonuçlandırmadık. EYT Aralık ayı gibi gündeme gelir. Sözleşmeli personel ve geçici işçiler bir an önce çözmemiz gereken dosyalar. Sözleşmeli personel mevzusunu çözüyoruz, önümüzdeki günlerde sizlerle de paylaşırız. Sonra maden işçileri ondan sonra da kadroya geçmemiş taşeron işçiler var, o tarihte 90 bin civarında taşeron işçi vardı, önceliğimiz onlar. Taşeron işçilerle ilgili bir çalışmamız var. O da ayrı bir dosya. Sözleşmeli personelle ilgili çalışma bittikten sonra onu ele alacağız.”

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EYT NEDİR?



8 Eylül 1999’dan önce sigortalı olanlar, emeklilik için gerekli çalışma yılını ve prim gün sayısını doldursa da yapılan düzenleme ile yaş şartını doldurmadıklarından emekli olamıyor ve emeklilikte yaşa takılıyor. EYT'li olarak tanınan bu kesimin emekli olmasına ilişkin çalışmalar devam ediyor. Milyonlarca vatandaşı ilgilendiren EYT'yle ilgili son düzenlemeler yapılıp, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayına sunulduktan sonra yasalaşması bekleniyor.



TEK FORMÜL MASA



EYT’yle ilgili olarak geçtiğimiz günlerde açıklama yapan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, masada tek formül olduğunu, bunun üzerinde çalışmalar yapıldığını ve yılsonuna kadar EYT’nin yetişebileceğini belirtmişti.