EYT kredisi amaç dışı kullanılamaz

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HAZİNE destekli verilecek EYT kredisine, Kredi Garanti Fonu (KGF) açıklık getirdi. KGF’nin internet sitesinde EYT kredisinin detaylarına yer verilirken; toplam 50 milyar liralık kredi için “Paket kapsamında kullandırılacak olan kredi yalnızca 7438 Sayılı Kanun kapsamında emekli olacak personelin kıdem tazminatı için kullandırılacaktır. Bunun dışında herhangi bir nakit/nakit dışı amaç için kullanılamaz” uyarısı yapıldı. Ayrıca kıdem tazminatı ödemelerinin kredi veren tarafından doğrudan emekli olacak çalışanların hesabına yatırılacağı kaydedildi.

6 AYI ÖDEMESİZ 36 AY

KGF’nin internet sitesinde Hazine Destekli Kefaletler başlığı altında, “EYT Destek Paketi” başlığıyla kredinin nasıl kullandırılacağı açıklandı. Son olarak Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, kredi büyüklüğünü 50 milyar lira olarak açıklamıştı. Ürün açıklamasında, 3 Mart 2023 tarihli ve 7438 sayılı yasa çerçevesinde çalışanlarına emeklilik nedeni ile kıdem tazminatı ödeyecek KOBİ ve KOBİ dışı firmaların kıdem tazminatından kaynaklanan finansman ihtiyacının sağlanmasının amaçlanlandığı belirtildi. Azami 6 ay ödemesiz dönem olan kredinin ödemesiz dönem dahil vadesi 36 ay olacak.

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13.3 MİLYON LİRA

KOBİ’ler için kefalet üst limiti 10 milyon lira olarak belirlenirken, kefalet oranı yüzde 75 oldu. KOBİ dışındakiler için ise üst limit 20 milyon lira. Bu gruptakiler için ise kefalet oranı yüzde 70 olarak belirlendi. Kefaletle birlikte paket kapsamında KOBİ’ler için 13.3 milyon lira, KOBİ dışı firmalar için 28.5 milyon liraya kadar kredi imkânı sağlanacak. EYT destek paketinde bankalar Türk Lirası Gecelik Referans Faiz (TLREF) oranını dikkate alacak. TLREF; finansal türev ürünlerde, borçlanma araçlarında ve çeşitli finansal sözleşmelerde değişken faiz göstergesi, dayanak varlık veya karşılaştırma ölçütü olarak kullanılabiliyor. EYT destek paketi kapsamında kullandırılacak kredinin faiz/kârpayı oranı 24 aya kadar vadeli kredilerde TLREF artı 200 baz puan olarak; 24 ay üzeri vadeli kredilerde faiz/kârpayı oranı TLREF artı 300 baz puan olarak uygulanacak. Söz konusu faiz oranları 1-10 çalışanın kıdem tazminatı ödemesinde kullandırılacak krediler için geçerli olacak. 11. çalışandan itibaren kullandırımlar için ise faiz/kâr payı oranı banka tarafından belirlenecek.

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BİR DEFAYA MAHSUS KOMİSYON

KGF, verdiği kefaletler karşılığında yararlanıcılardan her bir kefalet kullandırımı için bir defaya mahsus ve peşin olarak kefalet tutarının yüzde 0.5’i oranında kredi verenler aracılığıyla komisyon tahsil edecek. Yapılandırma durumunda yararlanıcılardan, kefalet bakiyesi üzerinden yüzde 0.5 oranında kredi verenler aracılığıyla peşin olarak komisyon tahsil edilecek. Kredi veren verdiği kredi karşılığında yararlanıcılardan her bir kredi kullandırımı için bir defaya mahsus ve peşin olarak yalnızca kredi tutarının azami yüzde 1’i oranında komisyon tahsil edebilecek. Kredinin vadesinin 1 yıldan az olması halinde, azami oran üç aylık vadelere göre oranlanarak uygulanacak.