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HABERLEREkonomi Haberleri

Eylülde dış ticaret açığı geriledi

#İhracat#Tüik#İthalat
Eylülde dış ticaret açığı geriledi

Türkiye'nin ihracatı eylülde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 30 artarak 20 milyar 780 milyon dolar, ithalat yüzde 11,9 artışla 23 milyar 328 milyon dolar oldu. Dış ticaret açığı, eylülde yüzde 47,5 azalışla 2 milyar 547 milyon dolara gerilerken, ihracatın ithalatı karşılama oranı ise yüzde 89,1'e yükseldi.

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve Ticaret Bakanlığı iş birliğiyle oluşturulan eylül ayına ilişkin geçici dış ticaret verileri açıklandı.

Buna göre, Genel Ticaret Sistemi (GTS) kapsamında ihracat eylülde geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 30 artarak 20 milyar 780 milyon dolar, ithalat yüzde 11,9 artışla 23 milyar 328 milyon dolar oldu.

Dış ticaret açığı eylülde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 47,5 azalarak 2 milyar 547 milyon dolara geriledi. İhracatın ithalatı karşılama oranı Eylül 2020'de yüzde 76,7 iken, bu yılın eylül ayında yüzde 89,1'e yükseldi.

İhracat, ocak-eylül döneminde ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 35,9 artarak 160 milyar 951 milyon dolar, ithalat yüzde 23,7 yükselişle 193 milyar 301 milyon dolara ulaştı.

Dış ticaret açığı ocak-eylül döneminde yüzde 14,6 azalarak 32 milyar 351 milyon dolara geriledi. İhracatın ithalatı karşılama oranı Ocak-Eylül 2020 döneminde yüzde 75,8 iken, bu yılın aynı döneminde yüzde 83,3'e yükseldi.

ENERJİ VE ALIN HARİÇ DIŞ TİCARET

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Eylülde enerji ürünleri ve altın hariç ihracat yüzde 28,5, ithalat yüzde 25,7 arttı. Enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç ihracat, eylülde 15 milyar 528 milyon dolardan 19 milyar 958 milyon dolara yükseldi.

Eylülde enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç ithalat 14 milyar 779 milyon dolardan 18 milyar 577 milyon dolara çıktı.

Enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç dış ticaret fazlası, geçen ay 1 milyar 381 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Dış ticaret hacmi yüzde 27,1 artarak 38 milyar 535 milyon dolara yükseldi. Söz konusu ayda enerji ve altın hariç ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 107,4 olarak kayıtlara geçti.

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#İhracat#Tüik#İthalat

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