Eylülde açıklanacak OVP hazırlıkları sürüyor: Cevdet Yılmaz’dan enflasyon mesajı

Haberin Devamı

Eylülde açıklanacak 2025-2027 dönemini içeren Orta Vadeli Program (OVP) hazırlıklarına devam ettiklerini söyleyen Yılmaz, “Bu kapsamda, geçtiğimiz yıl yayınladığımız OVP’nin ana çerçevesini koruyarak; yatırım, istihdam, üretim ve ihracatı desteklemeyi sürdüreceğiz.

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’nun ev sahipliğinde; hem güncelleyecekleri OVP hem de reel sektörü ilgilendiren konulara ilişkin tespit, görüş ve öneri almak için iş dünyasıyla bir araya geldiklerini ifade eden Yılmaz, “Dünyada ve bölgemizde ekonomik ve jeopolitik bakımdan zorlu bir dönemden geçerken; siyasi istikrar ve güven ortamında, istişarelere dayalı öngörülebilir politikalar ile güçlü bir şekilde geleceğimizi inşa ediyoruz. Bu süreçte iş dünyamızın tecrübe birikimine ve dinamizmine güveniyoruz” diye konuştu.

Haberin Devamı

TOBB’DAN YILMAZ’A FİNANSMAN TALEBİ

Hisarcıklıoğlu da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şöyle dedi:

“Cumhurbaşkanı Yardımcımız Cevdet Yılmaz ve Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanımız İbrahim Şenel’i TOBB Yönetim Kurulu olarak Birliğimizde ağırladık. Eylül’de açıklanacak Orta Vadeli Program ve reel sektörün yaşadığı sıkıntılar konusunda kapsamlı istişarelerde bulunduk. 7.5 saat süren faydalı, çözüm odaklı bir toplantı oldu. Toplantıda, KOBİ’lerin son dönemde karşılaştığı finansmana erişim başta olmak üzere emek yoğun sektörlerde yaşanan rekabet sorunlarına kadar birçok konuda reel sektörün sıkıntı, talep ve önerilerini aktardık. Enflasyonla mücadele sürecinde atılması gereken adımları ve iş dünyamızın enflasyon muhasebesi konusundaki beklentilerini görüştük.”