Eylül ve ekimde 1 milyonun üzerinde Alman bekleniyor: Turizmde güz bereketi Almanlardan

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Antalya’nın ikinci pazarı olan ve bu yıl en büyük büyüme kaydeden Almanya pazarı, sonbahar döneminde atağa geçti. Turizmciler, eylül ve ekim aylarında Almanya’dan Antalya’ya önemli bir rezervasyon yoğunluğu yaşandığını ifade etti. Eylül ve ekim olmak üzere iki ayda 1 milyonun üzerinde Alman turistin Antalya’ya gelmesini beklediklerini söyleyen sektör temsilcileri, rezervasyon yoğunluğunu fiyatların düşüşüne bağlıyor. Alman basınında çıkan haberlerde de Alman tur operatörlerinin sonbahar döneminde Akdeniz çanağındaki destinasyonlara ve özellikle Türkiye’ye yoğun ilgi olduğu ifade ediliyor.

EKİMDE ALMANLAR RUSLARI GEÇER

Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB) Başkanı Kaan Kavaloğlu, Antalya’ya gelen kişi sayısının dün itibariyle 12 milyon 500 bin kişiyi geçtiğini belirtti. Kavaloğlu, “Almanlar Ruslardan sonra ikinci sırada geliyor. Geçen sene eylül ayında 485 bin Alman geldi, ekim ayında ise 575 bin Alman geldi. Bu sene de eylül ve ekim aylarında 1 milyonun üzerinde Alman, Antalya’yı tercih edecek” bilgisini verdi. Kavaloğlu ayrıca ekim ayında gelecek Alman sayısının Rus sayısını geçeceğini de ifade etti.

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‘1.5 MİLYONU AŞARIZ’

Kasım ayıyla ilgili de değerlendirme yapan Kavaloğlu, “Kasımda fiyat avantajı ve iklim şartlarının el vermesiyle birlikte iyi bir kasım ayı geçireceğimizi düşünüyoruz. Fakat, Almanya’nın üçüncü büyük tur operatörü FTI Group’un iflasının etkisini hissedeceğiz. Çünkü Antalya’ya çok konsantre olan bir operatördü. Bu kışın biraz zorlanacağımızı düşünüyoruz. Geçen sene kasım ayında toplamda Antalya’da 400 bin turist sayısını geçmiştik. Bu sene de kasımda toplamda 400 binin üzerinde turist hedefliyoruz” dedi. Kavaloğlu, “Aralıkta Antalya’ya gelen turist sayısı toplamda 315 bin. Ocakta 230 bin, şubatta 230 bin, martta ise 500 bin, bu yıl da kasımdan mart ayına kadar 1 buçuk milyonun üzerinde turistin gelmesini bekliyoruz” değerlendirmesini yaptı.

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‘ALMANYA’DAN ATAK VAR’

TÜRSAB Başkan Başdanışmanı ve Passo Turizm Genel Müdürü Hamit Kuk da Antalya’ya eylül ve ekim aylarında Almanya’dan atak olduğunu belirtti. Kuk, “Yaz boyunca temmuz ve ağustosta satış yapmakta zorlandık ancak o tarihlerde bile eylül ve ekim ayına Almanya’dan rezervasyon alıyorduk. Çünkü eylül ve ekim fiyatları sezona göre daha uygun. Dolayısıyla turist de tatilini sezon dışına alıyor. Kendi şirketimde eylül ve ekim satışlarım ağustos ayına göre yüzde 20 daha fazla. Antalya pazarında iş yapan diğer acentalarda da rezervasyonlar yüksek. Kasım ayının 20’sine kadar rezervasyon geliyor. Bunun temel sebebi fiyatlarla ilgili. Eylül ve ekime ciddi bir rezervasyon akışı oldu” ifadelerini kullandı. Kuk, ayrıca Rusların ve İngilizlerin’de eylül ve ekim rezervasyonların iyi olduğunu sözlerine ekledi.

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SON DAKİKA SATIŞLARI YÜKSEK

Geçen sene tüm sezonun beklenildiği gibi gittiğini ancak bu sene 15 Haziran-15 Temmuz arası dolulukların yarı yarıya düştüğünü anımsatan Kuk, “Ağustos itibariyle oteller fiyat indirimleri yapınca bu durum yurtdışı pazarına da yansıdı ve bu tarihe kadar otellerin dolulukları yükseldi” diye konuştu. “Bu sene yaz boyunca son dakika satışları oldu” diyen Kuk, “Şu anda da son dakika satışları yüksek. Almanlar birkaç ay öncesinden rezervasyon yapıyor ancak Ruslar son dakika karar verip alıyorlar” dedi. Kuk, Antalya için Alman ve Rus pazarında yıl sonundaki rakamlarının başabaş gideceğini de belirtti.

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KIŞIN OTEL FİYATLARI DAHA CAZİP

AKTOB Başkanı Kavaloğlu otel fiyatlarına da değindi. Kavaloğlu, “Özellikle kış aylarına yaklaştıkça fiyatlar daha indirimli olduğu için otel fiyatları daha cazip. Artan maliyetler konusunda da otellerin mağduriyetleri devam ediyor. Kışın otellerin açık kalması daha zor hale gelecek” ifadelerini kullandı.