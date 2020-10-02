Eylül ayında en fazla ihracatı otomotiv endüstrisi gerçekleştirdi

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, otomotiv endüstrisi, 2 milyar 605 milyon 33 bin dolarlık ihracata imza attı. Otomotiv endüstrisini 1 milyar 797 milyon 606 bin dolarla hazır giyim ve konfeksiyon, 1 milyar 633 milyon 212 bin dolarla kimyevi maddeler ve mamulleri takip etti.

Eylül ayında en fazla ihracat artışı yüzde 331,5 ile gemi ve yat sektöründe gerçekleşti. Türkiye'nin toplam ihracatının geçen ay yüzde 82,3'ünü gerçekleştiren sanayi grubunda yüzde 6 artışla 12 milyar 277 milyon 958 bin dolarlık ihracat yapıldı.

Söz konusu dönemde, toplam ihracatın yüzde 14,9'unu oluşturan tarım grubunda yüzde 7,1'lik yükselişle 2 milyar 220 milyon 697 bin dolarlık, toplam ihracattan yüzde 2,8 pay alan madencilik grubunda yüzde 19,1 artışla 421 milyon 3 bin dolarlık ihracat yapıldı.



EN ÇOK İHRACAT ALMANYA'YA GERÇEKLEŞTİ

İlk 10 ülkenin ihracattaki payı yüzde 49,3 olurken, ilk 20 ülkede bu pay yüzde 66,6 oldu. Eylül ayında en çok ihracat gerçekleştirilen ilk 3 ülke ise 1 milyar 516 milyon dolar ile Almanya, 1 milyar 143 milyon dolar ile Birleşik Krallık ve 947 milyon dolar ile ABD oldu. İlk 10 ülkenin ihracattaki payı yüzde 48,6 olurken, ilk 20 ülkede bu oran, yüzde 66,1 olarak gerçekleşti.

Yılın ilk dokuz ayında ise en çok ihracat gerçekleştirilen ilk 5 ülke 11,28 milyar dolar ile Almanya, 7,55 milyar dolar ile Birleşik Krallık, 7,24 milyar dolar ile ABD, 6,24 milyar dolar ile Irak, 5,53 milyar dolar ile İtalya oldu. Eylül ayında, Ülke gruplarına göre ihracata bakıldığında ise en büyük pazar olan Avrupa Birliği’nin ihracattaki payı eylül ayında, 6,77 milyar dolarlık bir hacim ile yüzde 42,3 seviyesine yükseldi.

AB haricindeki diğer Avrupa ülkeleri de toplandığında Avrupa kıtasının ihracattaki payı yüzde 56,5 olarak gerçekleşti. Diğer ülke gruplarına bakıldığında ise eylül ayında, Yakın ve Orta Doğu ülkelerine yüzde 4,7 düşüş ile 2,8 milyar dolar, Afrika kıtasının tamamına yüzde 3,7’lik artışla 1,36 milyar dolar, Uzak Doğu ülkelerine ise yüzde 6,8’lik artış ile 1,23 milyar dolar ihracat gerçekleştirildi.

Eylül ayında 58 il ihracatını artırdı. En çok ihracat gerçekleştiren ilk 5 il sırasıyla 6 milyar 399 milyon dolarla İstanbul, 1 milyar 274 milyon dolarla Bursa, 1 milyar 225 milyon dolarla Kocaeli, 860 milyon dolarla İzmir, 762 milyon dolarla Gaziantep oldu. En dikkat çekici artışlar ise yüzde 147 artışla 27 milyon dolarlık ihracata imza atan Kastamonu, yüzde 64 artışla 21 milyon dolara ulaşan Rize, yüzde 51 artışla 75 milyon dolar ihracat yapan Şırnak’ta gerçekleşti. Kastamonu’da madencilik sektörü ihracatını 39 katına çıkardı. Şırnak’ta ise Yaş Meyve Sebze sektörü ihracatını yüzde 376 artırırken, Rize’de Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller sektörü ihracatını yüzde 183 yükseltti.

Son dönemde paritedeki artışın etkisi ihracata pozitif yansıdı. Eylül ayında paritedeki artışın pozitif etkisi 475 milyon dolar olarak gerçekleşti. Yılın ilk dokuz ayında ise paritedeki yükselişin pozitif etkisi 38 milyon 521 bin dolar oldu.