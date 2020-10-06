Eylül ayı enflasyonu yüzde 0.97

Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) aylık yüzde 2.65 artış gösterirken, yıllık bazda yüzde 14.33 oldu. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, ağustos ayı ana harcama gruplarında fiyat değişimleri belli oldu. Tüketici Fiyat Endeksi’nde (TÜFE) yer alan ana harcama gruplarında, eylülde aylık bazda en yüksek artış yüzde 3.02 ile ev eşyasında oldu. Ev eşyası grubunu yüzde 1.84 ile ulaştırma ve yüzde 0.93 ile konut takip etti. Ana harcama grupları itibarıyla eylülde en fazla azalış yüzde 0.07 ile eğitim grubunda oldu. Giyim ve ayakkabıda da yüzde 0.03 azalma oldu. En az artış gösteren gruplar ise yüzde 0.04 ile alkollü içecekler ve tütün, yüzde 0.28 ile haberleşme, yüzde 0.63 ile çeşitli mal ve hizmetler oldu. Tüketici fiyatları bazında eylülde en yüksek fiyat artışı yüzde 18.65 ile patlıcanda olurken, patlıcanı yüzde 16.83 ile sivri biber, yüzde 13.73 ile muz izledi.

Eylülde fiyatı en çok artış gösteren diğer ürünler, yüzde 13.44 ile dolmalık biber, yüzde 9.76 ile kuru soğan, yüzde 9.6 ile taze fasulye, yüzde 9.04 ile kabak, yüzde 8.80 ile bulaşık makinası, yüzde 8.72 ile çocuk için sweatshirt, yüzde 8.48 ile derin dondurucu ve yüzde 8.20 ile buzdolabı oldu. Geçen ay en fazla fiyat düşüşü limonda olurken, fiyatı yüzde 22.07 gerileyen limonu, yüzde 19.13 ile yurt içi bir hafta ve daha fazla süreli turlar, yüzde 13.48 ile elma, yüzde 7.13 ile erik, yüzde 6.31 ile şehirlerarası otobüs ücreti, yüzde 4.96 ile havuç, yüzde 4.82 ile kavun, yüzde 4.52 ile tavuk eti izledi.