EXPO 2023 için işbirliği protokolü

KSÜ Rektörlük Senato Toplantı Salonu’nda düzenlenen programa, Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, KSÜ Rektörü Prof. Dr. Niyazi Can, İstiklal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sami Özgül ile ilgililer katıldı.

Mahçiçek, burada yaptığı konuşmada, kentin tanıtılması ve marka değerinin arttırılması bakımından EXPO 2023’ün çok önemli bir proje olduğunu söyledi.



KATKI SAĞLAYACAK

Bu kapsamda KSÜ’nün EXPO 2023 projesine önemli katkılar sunacağını belirten Mahçiçek, şunları kaydetti: “EXPO projesi, Kahramanmaraş’ın geleceğini çok farklı noktalara taşıyacak, bir üst seviyeye ve bir üst lige aktaracak önemli bir proje. Kahramanmaraş’ın gelişmesine, refah seviyesinin çok daha iyi noktalara taşınmasına, ekonomisine, turizmine çok değerli katkıları olan bir proje. Bu bağlamda üniversitemiz, EXPO projemizle ilgili çok ciddi katkılar sağlayacak.