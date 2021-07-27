Eximbank’tan gemi ihracatına destek

Desteğin, özellikle Kuzey Avrupa ülkelerine yapılan ihracatın artmasına katkı sağlaması, sektördeki ihracatı iki katına çıkarması öngörülüyor. AA muhabirinin Türk Eximbank’tan edindiği bilgilere göre, Yurt Dışı Teminat Mektubu Programı kapsamında, müteahhitlik ve gemi inşa sektöründe faaliyet gösteren firmaların, yurt dışı işlerinde ihtiyaç duydukları teminat mektupları düzenleniyor. Program kapsamında ilk defa gemicilik sektöründe faaliyet gösteren bir firmanın teminat mektubu sorunu giderilerek, gemi ihracatı yapması sağlandı. Söz konusu programdan yararlanan Cemre Marin Endüstri AŞ, Norveç’e balıkçı gemisi ihracatı gerçekleştirdi.

2 MİLYAR DOLAR

Türk Eximbank Genel Müdürü Ali Güney, salgın süresince ihracatçının yanında olmak, finansman desteği sağlamak ve firmaların yeni pazarlarda önlerini açmak için çalıştıklarını belirterek, yurt dışı teminat mektubuyla müteahhitlik firmalarının, gemi inşa firmalarının, yatırım malı ihracatı yapan firmaların, geçici teminat mektubu, kesin teminat mektubu ve avans teminat mektubu ihtiyaçlarını karşılamaya başladıklarını söyledi. Programla Kuzey Avrupa ülkeleri başta olmak üzere tüm dünyaya gerçekleştirilen gemi inşa sektörü ihracatının 2 milyar dolar seviyesinin üzerine ulaşmasına katkı sunmayı amaçladıklarını ifade eden Güney, şunları kaydetti: “Bankamızın verdiği teminat mektubu ile Cemre Marin Endüstri AŞ Norveç’e balıkçı gemisi ihracatı gerçekleştirdi. Bu işlemi tüm sektörleri olumsuz etkileyen pandemi döneminde gemi inşa sektöründe faaliyet gösteren ihracatçı firmalarımız için ilave projelerin alınması ve finansman ihtiyaçlarına alternatif çözümler üretilmesi açısından çok değerli buluyorum. Bankamızın sektöre yönelik düzenleyeceği teminat mektuplarını, dünyada balıkçı ve römorkör ihracatında ilk 5, feribot ihracatında ve özel yapım gemi ihracatında ilk 10 ihracatçı ülke arasında bulunan sektörün ihracatını daha üst sıralara taşıyacak önemli bir adım olarak nitelendiriyorum.”

2 KAT ARTIŞ

Teminat mektubu sıkıntılarının çözümü ile ihcaratın artacağına dikkat çeken Cemre Marin Endüstri AŞ Genel Müdür Yardımcısı Ömer Özeroğlu “Biz artık bu programla gemi inşa sektörü olarak ihracat hacmimizi 2 kat artırabiliriz. Gün geçtikçe ihracatımız artıyor. Geçen yıl sektör olarak 1.3 milyar dolar civarında ihracat yapıldı. Finansman sorununun çözülmesiyle ihracat rakamları yıllık minimum ikiye katlar. Bu yılın ilk yarısında ihracatımızı beklentilerin üzerinde gerçekleştirdik” dedi.

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