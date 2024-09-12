Evyap üçüncü tesisini Endonezya’da kuruyor

Haberin Devamı

Endonezya’nın Kuzey Sumatra Eyaleti’nin Sei Mangkei Bölgesi’nde hayata geçecek yeni üretim tesisinin temel atma töreni 5 Eylül 2024 tarihinde gerçekleşti. Proje, Türkiye ile Endonezya arasındaki ekonomik bağları güçlendirmeyi ve bölgenin sürdürülebilir büyümesini desteklemeyi hedefliyor.

Temel atma töreninde konuşan Endonezya Yatırım Bakanı Yardımcısı Nurul Ichwan, “Bölgeye yapılan bu önemli yatırım için çok teşekkür ederiz. Bu yatırım sadece Endonezya değil Asya’nın refah ve kalkınmasında önemli bir paya sahip olacak. Bu sayede Endonezya ve Türkiye arasındaki ilişkilerin de güçleneceğine inanıyoruz” dedi.

Evyap CEO’su Mehmed Evyap da “Endonezya’ya yaptığımız bu yatırım, kurucularımızın bizlere miras bıraktığı anlayışın, emanet ettikleri değerlerin tartışmasız bir göstergesi” diye başladığı konuşmasını şöyle sürdürdü: “12 yıl önce Malezya’da Johor Bahru fabrikamızın temelini attığımızda Evyap Grubu katı sabun, hızlı tüketim ve limancılık alanlarında faaliyet gösteriyordu. Bugün ise, oleo-kimya sektöründe en geniş ve global müşteri portföyüne sahip şirketlerden biriyiz. Endonezya’daki yeni tesisimiz tamamlandığında, oleo-kimya sektöründe dünyanın ilk beş oyuncusundan biri olmayı hedefliyoruz.”