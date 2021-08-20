Evlere pandemi boyası

BOYA, kimya ve liman sektörlerinde faaliyet gösteren Polisan Holding, yılın ilk yarısında toplam gelirlerini 786 milyon TL’ye çıkardı. Toplam gelirlerin yüzde 47.3’ünün boyadan geldiğini ifade eden Polisan CEO’su Mehmet Hacıkamiloğlu, “2020 ve 2021 yıllarına pandemi damga vurdu. İnsanlar arasına mesafe koydu. Birçok sektör darbe aldı. Bizim tarafta ise durum biraz farklı oldu. İnsanlar eve kapandı ama evlerini boyatmaktan vazgeçmedi. Boya satışlarımız yükseldi. Biz küçülme beklerken talebe yetişemez olduk. Çünkü pandeminin ilk dönemlerinde fabrikalarımızı durdurmuştuk. Sonrasında ise yeniden üretime başladık. Bu dönemde farklı olan diğer bir durum ise insanlar kendi evlerini kendileri boyadı. Pandemi nedeniyle eve yabancı birini almak istemeyenler bu tarafa yöneldi. Ayrıca işçilik ücretlerinin boyadan daha maliyetli olduğunu düşünen insanlar belki de hayatlarında ilk kez kendi evlerini boyamış oldu” diye konuştu.

HAMMADDE SORUNU

Pandemi ile başlayan süreçte kendilerini zorlayan konuların başında hammadde olduğunu vurgulayan Hacıkamiloğlu, bir grup gazeteciye açıklama yaptı. Hacıkamiloğlu, “Hammadde temininde büyük zorluk yaşadık. Hammadde bulamadığımız dönemler oldu. Bulduğumuzu da konteynere koyup getiremedik. Döviz bazında hammadde fiyatlarından yüzde 80’e varan fiyat artışları yaşandı. Hammadde fiyatlarında yaşanan yükseliş sebebiyle iç piyasada boya fiyatlarında yüzde 40’ı bulan artışlar oldu. Batı ülkeleri de hammadde konusundan Uzakdoğu’ya güvenmenin ne kadar kötü olduğunu görmüş oldu. Türkiye’nin de bu konuda öne çıkabileceğini düşünüyoruz. Türkiye tedarik konusunda Avrupa’ya çok ciddi partner olabilir” ifadelerini kullandı.

UCUZ BOYA TERCİHİ

Boya fiyatlarında yükseliş yaşanırken, vatandaşların daha fazla boya yapmasını nasıl değerlendirdiklerini sorduğumuz Hacıkamiloğlu, şunları söyledi: “Türkiye’de üretilen boyalar dünyanın birçok ülkesine göre daha kaliteli. Bir kez boya yapılınca yaklaşık 7 yıl bir şey olmuyor. Ancak pandemi sürecinde yaşanan fiyat yükselişi nedeniyle evlerini boyamak isteyen insanlar ‘7 yıl değil de 2 yıl yetse olur’ dediler. Daha ucuz ürünlere yöneldiler. Fiyatı yüksek ürünler de tercih edildi. Çünkü insanlar evlerinde sıkıldı. Boya yapmak evde kalan insanları rahatlattı. Bir de olaya bu açıdan bakmak gerekiyor. Bir de boya yaptırırken işçilik ücreti de ödemedikleri için ekonomik olarak daha rahat hareket ettiler.”

‘YENİ YATIRIMLAR DEVREYE ALINIYOR’

YENİ dönem yatırım planlamaları hakkında da bilgi veren Mehmet Hacıkamiloğlu, “Sunta, MDF, kontrplak, formika reçineleri, cam yünü ve taş yünü reçineleri, melamin, üre ve fenol bazlı formaldehit reçineleri konusunda pazar payımız yüzde 40. Mart 2021’de yeni reçine fabrikamızın temellerini attık ve yatırım Nisan 2022’de devreye alınacak. Yaklaşık 5 milyon Euro’luk bir yatırım var. Poliport’un kapasitesini 436 bin metreküpe çıkarmayı planlıyoruz. Boya bölümünde de solvent bazlı üretimimizi de azaltmaya başladık” diye konuştu. Hacıkamiloğlu, Polisan Holding’in ilk 6 aylık finansal sonuçları hakkında da, “Konsolide bazda toplam gelirler, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 69 artışla 786 milyon TL’ye çıktı. FAVÖK marjı yüzde 17.9 olurken, net kâr 80 milyon TL oldu. Grubun kombine gelirleri ise 1.57 milyar TL olarak gerçekleşti. Kombine gelirlerinin yüzde 47.3’ünü boya, yüzde 42.3’ünü kimya, yüzde 8.1’ini liman, yüzde 2.3’ünü ise diğer faaliyetler oluşturdu” diye konuştu.

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