Evler ofis oldu, internet kullanımı katlandı

Binlerce kişiye istihdam sağlayan şirketler evden çalışma düzenine geçmeye başladı. Bilgisayarları başında evden çalışmaya başlayanlar da çeşitli uygulamalar kullanarak birbirleriyle iletişime geçmek için cep telefonları üzerinde çeşitli uygulamalar kullanıyor. Bu yüzden hem telefonda geçirilen süre hem de internette geçirilen süre uzadı. Evden çalışma öncesinde işyerindeyken yüz yüze yapılan toplantılar bile görüntülü arama uygulamalarıyla yapılmaya başladı. Biz de evden çalışan sayısının artmasıyla hem internet hem de konuşma sürelerinde nasıl bir değişiklik yaşandığını sorduk.

EVDE DİZİ 2’YE KATLANDI

Turkcell Şebeke Teknolojilerinden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Gediz Sezgin: “Artık insanlar evlerindeyken işlerini internet üzerinden takip ediyorlar. Hatta iş dışındaki gıda ihtiyaçlarını, fatura ödemelerini internet siteleri üzerinden gideriyorlar. Boş zamanlarını yine internetten izledikleri film ya da dinledikleri müzikle geçiriyorlar. Geçen haftadan bu yana Turkcell şebekesindeki toplam internet trafiğinde (sabit ve mobil) yüzde 30’luk bir artış oldu. Turkcell BiP’te 10 kişiye kadar yapılabilen grup görüntülü görüşme süresi 3 kat artarken, BiP Web kullanımı yüzde 55 artış gösterdi. TV+’ta film ve dizi izlenme sayısı 2 katına çıktı” diye konuştu.

SENARYOLARA HAZIRIZ

Türk Telekom Teknoloji Genel Müdür Yardımcısı Yusuf Kıraç: “Evden çalışmaya geçen firmaların video konferans ve benzeri iletişim yöntemlerini kullanması, bireylerin zorunlu olarak daha çok evde bulunmaları internet trafiğindeki artışın, akşam yoğun saatlerden gün içine sarkan bir duruma dönüştüğünü ortaya koyuyor. Ülkemizde ilk vakanın görülmesinden 16 Mart Pazartesi gününe kadar geçen süre zarfında, veri kullanım hacminde geçen haftaki normal günlerle karşılaştırdığımızda yüzde 50 civarlarında bir artış söz konusu. Müşterimiz, evde oldukları için sabit internet şebekesini kullanıyorlar. Türk Telekom olarak her türlü senaryoya hazırlıklıyız.”

DATA KULLANIMI ARTTI

Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Hasan Süel: “Altyapımız bu artışlara hazır. Gerekli kapasite artırımlarını da yapıyoruz. Şimdiye dek herhangi bir performans sorunu yaşamadık. Yaşanmaması için de gerekli önlemleri alıyoruz. Vodafone olarak, güçlü altyapımızla müşterilerimizin kesintisiz iletişim ihtiyacını karşılamaya devam edeceğiz. Toplum olarak birlik ve beraberlik ruhuyla hareket etmemiz. gereken bir dönemdeyiz.” Öte yandan, Vodafone, 4 binden fazla film, çocuk ve tematik video içeriği ile 80’den fazla TV kanalını 30 Nisan’a kadar tüm müşterilerine sunacakları bir kampanyayı devreye aldı.