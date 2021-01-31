Evini dönüştürene KDV indirimi

Vatandaş müteahhitle kat karşılığı anlaşma yapmadan evini kendi dönüştürürse bundan sonra yüzde 18 yerine yüzde 1 KDV ödeyecek.

ÜLKE genelinde 6.7 milyon riskli yapının dönüşümü için çalışmalar sürüyor. Süreci hızlandırmak isteyen kamu, vatandaşı dönüşüme teşvik etmek için önemli bir adım attı. Vatandaş, müteahhitlere arsa payı vermeden dönüşüm projelerini doğrudan kendileri yaptırarak aynı alanda konut inşa etmek istemeleri ve bunun için müteahhitlerden inşaat taahhüt hizmeti almaları halinde, yüzde 18 yerine yüzde 1 KDV ödeyecek.

EŞİTSİZLİK SORUNU ÇÖZÜLDÜ

Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Genel Müdürü Vedad Gürgen hayata geçen düzenleme için şunları söyledi: “Ülkemizde kentsel dönüşüm ağırlıklı olarak kat karşılığı anlaşmayla yapılıyordu. Vatandaş evini müteahhite veriyordu, müteahhit ilave yaptığı konutlarla işi finanse ediyordu. Artık bu modelin yavaşladığını görüyoruz.

Özellikle imar artışı olmayan yerlerde vatandaş evini kendi dönüştürmek istiyor. Burada müteahhit firmadan hizmet satın alınıyor. Kat karşılığı işlerde KDV yüzde 1’ken vatandaşın yaptığı işte yüzde 18’di. Bu eşitsizliği ortada kaldırmak istedik. Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın çalışmasıyla KDV teşviki devreye girdi. Elazığ ve İzmir’de de depremden etkilenen vatandaşlar bu teşvikle evini daha kolay dönüştürecek.”

1.5 KAT SINIRI

Bu konuda bir sınırlama da olduğuna dikkati çeken Gürgen, “KDV düzenlemesinde amaç vatandaşa destek, işin ticari boyutuna değil. Bu nedenle yıkılan evinin 1.5 katına kadar yapılan inşaatta muafiyet uygulanacak. 1000 metrekare yerine en çok 1500 metrekare olacak” diye konuştu.

‘SÜREÇ HIZLANACAK’

Dün Resmi Gazete’de yayımlanan KDV teşvikini değerlendiren Çevre ve Şehircilik Bakan Murat Kurum, “Kentsel dönüşümün önünü açmak ve hızlandırmak adına böyle bir karar alındı. Vatandaşlarımıza KDV noktasında destek olacak bu kararla süreç hızlanacaktır. Tabii bunun dışında Bakanlığımızın diğer destekleri de devam etmektedir” dedi. Bakan Kurum Türkiye genelinde 5 yılda 1.5 milyon riskli konutun dönüşümünü hedeflendiklerini de ekledi.

KREDİ LİMİTİ 200 BİN LİRAYA ÇIKIYOR

Evini kendi dönüştürene harç muafiyeti sağlandığını ve 18 ay kira yardımı yapıldığını hatırlatan Vedad Gürgen, faiz desteği sağlanan kentsel dönüşüm kredisinde üst limitin arttırılması çalışmasında sona gelindiğini açıkladı. Gürgen, mevcutta 125 bin lira olan üst limitin 200 bin liraya çıkarılacağını ifade etti.