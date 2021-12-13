Evin balkonundan dünyaya açıldı

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İstanbul Teknik Üniversitesi Endüstri Ürünleri Tasarımları bölümünden mezun olan İlyas Erişmiş ile sağlık sektörü deneyimi olan Ümit Rüstem Zorlu’nun girişim hikâyesi bir makine satın almaları ile başlıyor. Hedeflerinde her zaman bir tasarım atölyesi kurmak olan iki arkadaş, Eylül 2009’da evlerinin balkonlarına yerleştirdikleri lazer kesim makinesi ile üretime başlıyor. Bir yılı aşkın süre burada tasarım objeler üreten ve satan ortaklar, talebi görünce kendi e-ticaret sitelerini açmaya karar veriyor. Kişiselleştirilmiş hediyeler tasarlayan markanın kurucularından İlyas Erişmiş ile yola çıkış öykülerini ve hedeflerini konuştuk.

ADIM ADIM BÜYÜME

Erişmiş 12 yıl önce başlayan girişim yolculuğunu şöyle anlattı: “Ortağım Ümit Rüstem Zorlu o dönem sağlık sektöründe çalışıyordu. Bir yandan işi devam ederken diğer taraftan girişimimiz için ilk adımı attı, arabasını satarak bir lazer kesim makinesi aldı. Bunu evin balkonuna koyarak üretime başladık. 1.5 yıl boyunca dekoratif objeler yaptık. Hediyelik eşya sitelerine ürünlerimizi verdik. O dönemde kişiye özel hediyeler popüler olmaya başlamıştı ve bizim üretimlerimiz de büyük ilgi gördü.” Bu dönemde pazar yerini test etme şansı bulduklarını ve belli bir sermayeye ulaştıklarını belirten Erişmiş, “Evin balkonundan sonra 2011’de evin alt katında 25 metrekare bir dükkân tuttuk, sonra 80 metrekare, daha sonra 2 bin 500 metrekare alana geçtik. Bugün ise İstanbul Hadımköy’de 5 bin metrekarelik bir üretim alanındayız” şeklinde konuştu





Ortağı Zorlu’nun da 2014 yılında özel sektördeki işini bırakıp hediyesepeti’ne odaklandığını belirten Erişmiş, 65 kişilik bir ekip olduklarını, yılı 50 milyon TL ciro ila kapatmayı beklediklerini dile getirdi. 2018’de ihracata başladıklarını ve bu yıl 109 ülkeye ürün yolladıklarını belirten Erişmiş,

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“Globalde de farklı satıcılar ve pazar yerleri üzerinden pazarı deneyimledik. Bugün satışımızda ihracatın payı yüzde 60’a geldi.

YURTDIŞINA AÇILIYOR

Ülkemizin üretim gücü ve 12 yıllık deneyimimizle rekabetin yüksek olduğu gelişmiş pazarlarda kendimizi ispatladık. Gelen talep ve gördüğümüz potansiyelle yurtdışı için de markamızı kurmaya karar verdik. 2022’de ‘udelf’ markamızla faaliyetlere başlayacağız. Hedefimiz alanımızda global bir marka olmak” dedi. Tamamen öz kaynakla büyüyen bir şirket olduklarına dikkat çeken Erişmiş, 2019’da ‘en hızlı büyüyen 50 teknoloji firması’ listesine girerken, müşterilere sundukları e-ticaret deneyimi ile de ödüle değer görüldüklerini ekledi.

PANDEMİYE RAĞMEN İLGİ VAR

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Salgının girişimlerine etkisini değerlendiren Erişmiş, “Kutlamaların azalması pazarı küçültse de, bu dönemde insanlar sevdiklerine özel hissettirmek istedi. Hediye alma istediği ve e-ticarete ilgi bizi olumlu etkiledi” dedi. “Ürünlerin tamamının kişileştirilmesini biz yapıyoruz” diyen Erişmiş, fotoğraf baskılı tişörtten, kişiye özel kupa ve termosa, ofis aksesuarlarından isme özel hazırlanan takılara kadar birçok seçenekleri olduğunu söyledi.