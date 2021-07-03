Evim şoku: 21 faizsiz ev alma şirketi tasfiye olacak birleşmeler sonrası sektörde sadece 6 firma kaldı

BANKACILIK Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) 21 faizsiz ev alma şirketi için tasfiye kararı aldı. Halk arasında faizsiz ev alma, faizsiz taşıt alma gibi isimlerle anılan tasarruf finansman şirketlerinin denetimi BBDK’ya geçmişti. Kontrolsüz büyüyen sektörün vatandaşı mağdur etmemesi için yasal düzenleme yapılmış, 100 milyon lira sermaye şartı getirilmişti. Yasal düzenleme ile devlet kontrolüne uyum sağlamak için nisan ayında BDDK’ya başvuru yapan 35 şirketten 21’sinin dün tasfiye edileceği açıklandı. Böylece vatandaşları peşinatsız, faizsiz ve kredisiz sistemle ev ve otomobil sahibi yapan ‘tasarruf finansman modeli’nde yeterli görülmeyen firmalar elenmiş oldu. 8 firma da kendi istediği ile oyun dışı kalınca sektörde birleşmelerle birlikte sadece 6 firma onaylı konuma geldi. Yaklaşık 400 bin kişinin katılımcı olduğu faizsiz sistemde tasfiye edilen firmalara üye 35-40 bin kişi olduğu tahmin ediliyor.

DERNEK BAŞKANININ ŞİRKETİ DE LİSTEDE

Türkiye Yapı Tasarruf Finansman Derneği Başkanı Serdar Kolo’nun sahibi olduğu Finansevim de tasfiye sürecine alındı. Kolo, olayı talihsizlik ve yanlış anlaşılma olarak değerlendirerek, şunları söyledi: “Bu yanlış uygulamadan geri dönüleceği kanaatindeyiz. 66 şubemiz 600 çalışan ve 20 bin tasarruf sahibi için mücadele etmeye devam edeceğim. Geçtiğimiz yıl sonu 50 milyon TL üzerinde vergi ödemiş; toplam 380 milyon lira finansman sağlamış ve müşterisini zarara uğratmamış bir markayız.”

1 MİLYON KİŞİYE ULAŞILACAK

Sektörün sunduğu avantajların bilinirliğinin artmasıyla birlikte hitap ettikleri kitlenin Avrupa’dakine benzer şekilde genişleyeceğini vurgulayan Birevim Genel Müdürü Mahir Orak, “Yasanın getirdiği güvenle sektörümüz ivme kazanacak ve hızla büyüyecek. Sektör yasal süreçle birlikte yılda 1 milyon tasarruf sahibine ulaşarak herkesin hayalindeki konut, taşıt veya iş yerine sahip olmasına vesile olacak” dedi.

HANGİ FİRMALAR TASFİYE EDİLDİ

İktisatevim

Vizyonevim

Doğruevim

Finansevim

Birikimevim

Finalevim

Yaşamevim

HH Aydın Yatırım

İhtiyaçevim

Varlıkevim

İstek Evim

İkizlerevim

Destekevim

Gerçekevim

Değer Tasarruf

Önceevim

Morevim

Hedefevim

Gelecek Tasarruf

Birlikbirikim

Tasarruf Organizasyon

FAALİYETİ DEVAM EDEN FİRMALAR

Eminevim

Eminevim

Fuzul Gayrimenkul

Sinpaş Yapı

İmece Yatırım

Katılımevim ve Meskenfinans birleşme yoluyla intibak

Birevim ve Çözüm Tasarruf birleşme yoluyla intibak

KENDİLERİ TASFİYE İSTEYENLER

Güvence Tasarruf

Benimevim

Yenievim

Narevim

Kumbaraevim

Umutevim

Ezogelin Tasarruf

Pamukevim

*Bu firmaların tasfiye onayını yine BDDK verecek.

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