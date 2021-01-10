Evi internetten aldık

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na bağlı Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünce koronavirüs tedbirleri kapsamında, tapu işlemlerinin ‘Web Tapu’ üzerinden yapılmaya başlanmasıyla vatandaşlar evlerinden çıkmadan işlemlerini yapabildi. Gerekli belgeler elektronik ortamda gönderilirken, emlakçılara yetki verilmesi, tapu senedi, ipotek belgesi gibi evrakların alınmasına kadar birçok işlem bu sistem üzerinde sağlandı, vatandaş sadece gerekli durumlarda ıslak imza için evden çıktı. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü tarafından verilen bilgilere göre 2019’dan geçen yıl marta kadar işlem sayısı 300 binin altındaydı. 2020 Mart ayından bu yılbaşına kadar 1 milyon 350 bine yaklaştı.



4 KAT ARTIŞ

Koronavirüs sürecinin de etkisiyle Web Tapu üzerinden yapılan satışlar 4 kattan fazla artış gösterdi. Tüm dünyanın evlere kapandığı bir yılda satış işlemlerinde gerileme değil artış yaşanması da dikkat çekti. Geçen yılın tamamına bakıldığında ise Web Tapu ve e-randevu dahil toplam işlem sayısı 2 milyon 203 bin 500 oldu. Online işlemlerin en çok yapıldığı iller ise İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Antalya, Konya, Gaziantep, Mersin, Adana ve Kocaeli olarak sıralandı.



TELEFONLA BİLGİ

Uygulamanın ulaşılabilir olması hedefiyle yenilikler de eklendi. Evinde bilgisayarı, interneti olmayan ya da kullanamayanlar için telefonda destek sistemi de devreye girdi. Web Tapu sistemine ALO 181 Çağrı merkezi üzerinden işlem başvuru alınabilmesine yönelik fonksiyon eklendi ve uygulamaya alındı. Böylece vatandaş mülkü üzerindeki hacizden imar durumuna kadar birçok detaya kolayca ulaşabildi. Telefonla destek hizmetinin orta yaşlı ve yaşlılarca yoğun kullanıldığı belirtildi.

WEB TAPU İLE NELER YAPILIYOR?

- Tapu maliki kendi taşınmazının bilgilerini görebilir. Resmi geçerliliği bulunan tapu senedi, ipotek belgesi ve tapu kayıt örneğini tapu müdürlüğüne gitmeksizin sistem üzerinden alabilir.



- Vatandaş internetten işlem başvurusunu yapabilir ve gerekli belgeleri internetten tapu müdürlüğüne gönderebilir. Böylece vatandaş tapu müdürlüğüne gitmeden işlemler başlatılarak, son aşamaya getirilmiş olur.

- Web Tapu kullanılarak malik, emlakçılara güvenli bir şekilde tapu bilgisi görüntüleme ve tapu müdürlüğüne başvuru yapma yetkisi verebilir veya verdiği yetkiyi kaldırabilir.



- Tapu müdürlüklerince Web Tapu’dan gelen başvurular ilgili memura havale edilir.



- Memur tarafından gerekli aşamalar tamamlandıktan sonra ilgilisine tapu harcı, döner sermaye hizmet bedeli ve işlemin tamamlanması için imza tarihi ve saati SMS ile gönderilir.



- Vatandaş, gerekli ödemelerini elektronik ortamda yaparak, belirlenen saatte tapu müdürlüğüne giderek işlemi tamamlar.

- Sistemi kullanacak olan kullanıcının e-Devlet şifresini edinmiş olması gerekir. Sisteme “www.tkgm.gov.tr” adresi üzerinden “web tapu işlemleri” sekmesi kullanılarak giriş yapılabilir. Web-Tapu’da vatandaşlar elektronik ortamda taşınmazlarını yönetebilecekleri gibi 46 adet tapu işlemi için (satış, bağış, intikal vb.) başvuru yapabilir.

YABANCIYA ÖZEL YENİ UYGULAMA

Ülke genelinde 2020 ocak-kasım döneminde yabancılara 36 bin 385 konut satılsa da Web Tapu’yu kullanmak isteyenlerden e-devlet şifresi istendiği için yabancılar sistemden faydalanamadı. Sistemine yabancı portalı çalışmalarında son aşamaya gelindiğini belirten yetkililer, “Yabancıların tapu işlem başvurularını, Web Tapu sistemi üzerinden alınabilmesi yakın zamanda sağlanacak” dedi. Türkiye’den mülk alan yabancıların pasaport numarası ile sisteme girişi planlanıyor.